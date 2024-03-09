شيء لا تفهمه العاصمة كييف

مساء الأحد الموافق 3 من هذا الشهر، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق ((تليغرام))، ما يلي: ((حتى الآن قُتل عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، مارك الذي لم يبلغ الثالثة، يليزاڤيتا التي تبلغ ثمانية أشهر، تيموڤي الذي يبلغ أربعة أشهر، الأطفال الأوكرانيون هم أهداف عسكرية لروسيا)).

هذا المشهد الذي رسمه زيلينسكي بكلماته، وقع مساء اليوم نفسه في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، بعد أن استهدفتها طائرة مُسيْرة روسية. وكان الرئيس الأوكراني قد أضاف فقال: ((يجب على العالم الرد على كل مظهر من مظاهر الشر الروسي، والتصدي لما تقوم به روسيا في أرض أوكرانيا)).

والحقيقة أن كل متابع لما يجري على الجبهة الروسية الأوكرانية في الفترة الأخيرة، سيجد نفسه أمام أشياء غير مفهومة، وبالذات على الجانب الأوكراني، وإذا شئنا أن نحدد الفترة الأخيرة، فيمكننا القول إنها الفترة التي سبقت الذكرى السنوية الثانية للحرب بأيام، ثم التي تلتها منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي إلى اليوم.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع والعشرين من فبراير 2022، ومن يومها، كان هو يسميها عملية عسكرية ولا يزال، وكان العالم كله في المقابل يسميها، ولا يزال، حرباً تشنها روسيا على أوكرانيا.

وإذا كانت الحرب أو العملية العسكرية قد دخلت عامها الثالث في الرابع والعشرين من فبراير المنقضي، فهي طوال سنتين تقريباً، كانت تشير إلى تفوق غربي على الروس، فلما اقتربت ذكراها السنوية الثانية، بدا أن الآية قد انقلبت أو كادت، وأن الروس بدأوا يحققون اختراقات لم يحققوها من قبل، وأن الأوكرانيين بدأوا من جانبهم يواجهون هزائم لم يصادفوها من قبل أيضاً.

وهذا التحول على الجبهة بين الطرفين المتحاربين، لم يحدث من فراغ، لكنه تزامن مع تراجع في المساعدات التي حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تقديمها منذ البداية لأوكرانيا، والتي بفضلها كان الجيش الأوكراني يحقق تقدماً على الجبهة، وكان يسارع إلى استعادة السيطرة على مناطق كثيرة كان الروس يتقدمون فيها.

ولكن مع بداية هذه السنة تقريباً، بدا أن الأمريكيين يتكاسلون في تقديم المساعدات المعتادة، وبدا أن الكونغرس الأمريكي يتباطأ فيما يطلبه منه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في هذا الشأن، وبغير مقدمات، ومن دون سبب يمكن فهمه أو استيعابه.

وكان جو بايدن قد طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار مساعدات لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، فلم يوافق عليها حتى اللحظة، رغم أنه أقر مساعدات أخرى متفرقة لإسرائيل، ولكن مساعداته للبلدين الآخرين لا تزال متعطلة في أروقته، ولا تزال تمشي في مكانها هناك!.

وهذا الوضع من الواضح أنه مقلق جداً للأوكرانيين، ومن ورائهم الأوربيين، لأن أوروبا يهمها انتصار أوكرانيا في الحرب، وترى هزيمة الأوكرانيين هزيمة أوروبية، وليس في هذا شيء من المبالغة من جانب الأوربيين، لأن الحدود بين روسيا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حدود مباشرة، وبالتالي، فالحرب في حقيقتها بين أوروبا كلها، لا أوكرانيا وحدها، وبين روسيا، حتى ولو كانت أوروبا حريصة على عدم التورط المباشر في الحرب.

ومنذ بدء الحرب، كان يشار دائماً إلى طرفيها على النحو الآتي: روسيا في ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلفاؤهما في الناحية الأخرى. وكان هذا تعبيراً عن واقع حال على الأرض، فماذا جدّ في الأمر، ليجعل الولايات المتحدة تفقد حماسها الأول؟.

هذا سؤال يحير الأوروبيين جميعهم، ولا تتوقف الحيرة فيه عند حدود الأوكرانيين، أما ألمانيا فلأنها الداعم الأوروبي الأكبر لأوكرانيا، فإن مستشارها أولاڤ شولتز، كان قد زار واشنطن قبل أسابيع، ليرى فيها عن قرب ماذا غيّر من موقفها، وماذا بالضبط جعل حماسها يتراجع عما كان عليه، ولكن من الواضح أنه عاد بغير إجابة واضحة!.

وعندما دعا زيلينسكي إلى الرد على الشر الروسي، كان في الحقيقة يخاطب الولايات المتحدة، وكان وكأنه يخاطبها على طريقة: إياكِ أعني واسمعي يا جارة! فهل ستسمع أمريكا بالفعل؟.. هذا ما سوف نراه، وهذا ما تطلبه العاصمة الأوكرانية كييف، وهي تستيقظ هذه الأيام لتجد أنها تواجه موسكو بينما ظهرها إلى الحائط!.