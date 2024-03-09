لماذا ألغيت الفلسفة من مدارسنا؟

في مطلع سنوات الثمانينيات كانت الفلسفة وعلم النفس والمنطق والموسيقى من الدراسات التي لها وجود ثابت وقائم في مناهجنا الدراسية ما قبل الجامعة، وأظن أننا كنا آخر من درس تلك العلوم ذات القيمة العقلانية والجمالية العالية جداً، فيما بعد تم إلغاؤها من المناهج بقرار وقف وراءه اتجاه فكري معين في وزارة التربية والتعليم نظر لهذه المواد الدراسية بمنظار الريبة والشك باعتبارها مداخل تشكيك شيطانية أو أنها تتعارض وتعاليم الإسلام، حسب اجتهاداتهم، لكن تلك الاجتهادات سادت فترة من الزمن كانت كفيلة بحرمان مجتمع وأجيال من فوائد وتأثيرات عميقة على مستوى مناهج التفكير والنقد التي تم القضاء عليها، وقادت فيما بعد إلى حالة تدهور وضعف في مخرجات التعليم بشكل عام!.

لماذا علينا أن نطالب بإعادة الاعتبار لهذه العلوم والمعارف الإنسانية العريقة والهامة جداً مثل الفلسفة السياسية والاجتماعية ونظريات الأدب والمنطق، والدراسات الثقافية، ودراسات الهوية وغيرها؟، بسبب تأثيراتها وانعكاساتها الكبيرة والإيجابية على شخصية وذهنية المتعلم وطريقة تفكيره وقدرته على نقد وتحليل ما حوله، واتخاذ مواقف بناء على ذلك، إضافة للاهتمام بما هو حقيقي وإنساني بعيداً عن مبدأ اللذة الخاصة والأنانية المطلقة والفردية المقيتة!.

إن الطالب في عمر المراهقة والتكوين الذهني والفكري والجسدي يكون في أمس الحاجة لطرح أسئلته الخاصة حول العالم والكون والثقافة والانتماء والهوية الجنسية والعرقية وحول الدين والعلاقة بالآخر.. وبحاجة أكثر لمن يستمع إليه ويقوده للمعرفة، وهذا كله يحتاج لبيئة مناقشات وأسس علمية تقوم عليها تلك المناقشات، ومعلمين يضبطون ذلك كله، ويديرونه بوعي وحرص، عبر القراءات والأفكار والمفكرين العظام، الذين لابد من التعرف عليهم وعلى أفكارهم: في الأدب والدين والفلسفة وعلم الجمال والمنطق و... إلخ. مجتمعنا بحاجة لعقلنة تعليمه وتربية العقل الناقد لدى أبنائه، وتعليمهم أساليب التفكير ودفعهم للقراءة المنهجية وليس المناسباتية، لخلق فضاءات واهتمامات أكبر مما تدفعهم إليها السوشال ميديا، التي تغرقهم في دوائر التفاهة والبلاهة والاستهلاك!.