قتلى وجرحى بانفجار لغم شرق سوريا

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي مضاد للدروع، أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في البادية السورية، شرقي البلاد.

وقالت وكالة ((سبوتنيك)) في دير الزور إن 6 أشخاص قضوا نحبهم بانفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في بادية ريف دير الزور. وأشارت إلى أن القتلى كانوا متوجهين على متن شاحنة إلى إحدى مناطق البادية طلباً للرزق وقطف فطر (الكمأة) الذي لا تنتشر كميات كبيرة منه في تلك المناطق.

وأسفر الانفجار عن إصابة آخرين بجروح خطيرة، وتم إسعافهم جميعاً إلى مشفى دير الزور الوطني لتلقي العلاج.

والحادثة الجديدة هي إحدى حلقات سلسلة من الحوادث التي يتعرض لها جامعو فطر الكمأة، إذ قام مجهولون قبل يومين بالهجوم على مدنيين كانوا يبحثون عن الكمأة، وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين وإحراق نحو 15 شاحنة في بادية ريف دير الزور التي تشهد هجمات مسلحة متواترة على المواقع العسكرية والمجموعات المدنية من قبل التنظيمات الإرهابية.

وتشكل الكمأة مصدر رزق هام للسوريين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعانيه بلادهم، إلا أن العشرات منهم قتلوا جراء الهجمات الإرهابية وانفجار المخلفات المتفجرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان أمس، عدد الضحايا جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية منذ مطلع يناير الماضي ارتفع إلى 50 قتيلاً، بينهم سبع سيدات و22 طفلاً، إضافة إلى 56 مصاباً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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