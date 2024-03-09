ليبيا تحث الخطى نحو حكومة موحدة

بدأ الفرقاء الليبيون في حث الخطى نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى ادارة البلاد لمدة ثمانية أشهر يتم خلالها تنظيم الانتخابات قبل الخريف المقبل.

وبحسب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فإنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر رمضان القادم.

وقال في مقابلة تلفزيونية إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها، مؤكدا أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين.

وجاءت تصريحات صالح قبل لقائه في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف تنسيق المواقف وتحديد أولويات المرحلة القادمة.

وترى أوساط سياسية ليبية مطلعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ليبيا دفعاً قوياً من أغلب القوى الداخلية والخارجية نحو تشكيل الحكومة الواحدة الموحدة على أنقاض حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و((الاستقرار)) المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد.

وأثنى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقب لقائه بسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، على دعم حكومتها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة.

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