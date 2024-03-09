خطة إسرائيل لاقتحام لبنان برياً.. هل تحصل رغم الضغوط الدولية؟

اعتبر مراقبون أن حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن إعداد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة عملية برية عسكرية في لبنان أمر وارد، لكنه لا يزال بعيداً، فيما يستمر القصف المتبادل عبر الحدود.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن خبيرين فإن إسرائيل و((حزب الله)) لا يريدان حرباً شاملة واسعة، فيما تبذل الجهود الدولية دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التوتر، والحيلولة دون دخول معركة شاملة، تمتد آثارها المدمرة على المنطقة برمتها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع ((حزب الله)) المستمر منذ أشهر. وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش ((يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان))، وتابعت: ((في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة)).

سيناريو وارد

وقال أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، إن وسائل الإعلام العبرية دأبت منذ فترة ليست بالقصيرة بكتابة سيناريوهات وتسريب معلومات تتحدث عن أن اقتحام لبنان برياً أصبح أمراً واقعاً، وأن إسرائيل لا تستطيع إبقاء النازحين في الشمال، باعتباره ملفاً ضاغطاً على حكومة نتانياهو، وأنها تريد حل هذه الأزمة مع لبنان، وأن تبعد حزب الله من الحدود.

وأن تقوم بضرب بناه التحتية، حتى لا يعود يشكل أي تهديد على الجانب الإسرائيلي. وبحسب حديثه لـ((سبوتنيك))، فإن الحديث عن إقرار خطة لاقتحام لبنان أمر اعتاد عليه الجانب الإسرائيلي على مدى عقود، وهو سيناريو وارد الحدوث، لكن لا يزال هناك جهود جبارة واستثنائية، يقوم بها الموفد الأمريكي لمنع جر المنطقة لحرب شاملة.

واعتبر الدكتور علي عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، أن الواقع يشير إلى عدم نية الجميع بتوسيع الحرب باستثناء نتانياهو، لكن لهذه الخطوة كلفتها العالية. أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً وتدميره بالكامل في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان. وكان ((حزب الله)) أعلن، في وقت سابق، استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بصاروخ بركان.

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