«الدعم السريع» ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف القتال خلال رمضان

قالت قوات الدعم السريع السودانية، أمس، إنها ترحب بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن ((4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية)).

وشددت في بيان على ((ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه)).

وأعربت عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقف القتال في رمضان، مشترطة تحقيق شروط تنفيذ ((الدعم السريع)) لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار.

وقف النار

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى ((وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان)) ويطلب من ((جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار)).

كما يدعو طرفي النزاع إلى ((السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة)) ويحضهم على حماية المدنيين.

ورحبت المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن القرار. وأعربت، في بيان، عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل.

وجددت دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات، وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

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