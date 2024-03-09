النزوح السوري في لبنان.. خطة جديدة على درب العودة الطوعية

بهدف تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، وغداة استئناف مراكز الأمن العام الإقليمية إطلاق قوافل العودة الطوعيّة، على قاعدة أن ((لبنان هو بلد عبور، وليس بلد لجوء)).

وذلك باستقبال طلبات الراغبين في العودة، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات- الأمن العام، ما أسمته ((خريطة طريق))، بدت لمتابعين مختلفة عن عدد كبير من الخرائط والخطط والرؤى التي سبق أن أطلقتها الحكومة والأمن العام لترحيل السوريين إلى ديارهم، والتي باءت جميعها بالفشل.

ووسط جدل داخلي حيال هذه القضية، فإن الخطّة الجديدة، بمضمونها غير الجديد، سلّطت الضوء أكثر على الإجراءات المرتبطة بالبلديات، التي سبق أن أعطتها الحكومة التوجيهات اللازمة لضبط عمالة السوريين ووجودهم.

ووفق أربعة محاور، فصّل الأمن العام ما أسماه ((خريطة الطريق)) وفق العناوين التالية: إدارة الحدود ومكافحة التهريب، ضبط أوضاع السوريين المتواجدين في لبنان، مكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي، وقمع المخالفات وإقفال المحال والمؤسّسات التجارية غير الشرعية، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل مع جميع الجهات المعنيّة بالنزوح السوري.

3 فئات

أما الجديد الذي أُعلن هذه المرّة، فتمثل بتصنيف السوريين في لبنان إلى 3 فئات: الأولى، النازحون الهاربون، أي من هربوا من الحرب السورية ودخلوا لبنان، بصورة شرعية أو بالتهريب. الثانية، النازحون الاقتصاديون، وهم أغلبهم عمال أتوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة، ويمارسون أعمالاً بصورة شرعية أو غير شرعية. الثالثة، النازحون العابرون، وهم الذين دخلوا لبنان بهدف الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الهجرة غير الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية لم تكتفِ بـ((الداتا)) التي تسلّمتها من مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي كناية عن 1.486.000 نازح، من دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما عقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.

وثمّة إجماع على أن الواقع على الأرض يبدو معقداً للغاية، من الحدود السائبة بين البلدين، إذْ لا يمرّ يوم إلا وتنقل الأخبار أن عشرات، لا بل مئات، دخلوا من سوريا إلى لبنان خلسةً، إلى الصراعات العميقة بين الوزارات في إدارة هذا الملف، والتباين في مقاربتها مع الجهات الدولية، وصولاً إلى واقع السوريين نفسه داخل لبنان، سواء لجهة علاقتهم مع المجتمع اللبناني أو لجهة معاناتهم التي بلغت حدّ تهديد البعض منهم بالانتحار، خوفاً من عمليات الترحيل القسري.

وعليه، لا تزال هذه القضية في واجهة الانشغالات والاهتمامات، إلى حدّ الإجماع على توصيفها بـ((القنبلة الموقوتة)).

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