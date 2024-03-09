غزة.. آمال التهدئة قبل رمضان تبددت

مع تبدد الآمال بإمكانية التهدئة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان رأت الولايات المتحدة أن طوق النجاة، الذي يمكن تقديمه للفلسطينيين الرازحين تحت نير الجيش الإسرائيلي.

والذين يتضورون جوعاً، هو بناء ميناء بحري تصل من خلاله المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من قبرص إلى القطاع، لكن للمفارقة أن شبكة (إن بي سي) الأمريكية نقلت أمس، عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن هذا الممر البحري سيصبح جاهزاً للعمل خلال ستين يوماً، في وقت ترتفع حصيلة موتى الجوع في القطاع بشكل شبه يومي، وكأنه على المدنيين الفلسطينيين أن يتحملوا الجوع خلال هذه الفترة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون)) إنها تأمل في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة غذائية يومياً لمواطني غزة. وأضافت أن ((العمل مع الشركاء على تفاصيل الميناء المؤقت سيشمل إسرائيل عند تناول الجانب الأمني)).

ونظراً لأن هذه الخطة تعطي تل أبيب مجالاً زمنياً للاستمرار في الحرب حظي الطرح الأمريكي بترحيب من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اعتبرت في بيان أنه ((سيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع بعد إجراء فحص أمني، وفقاً للمعايير الإسرائيلية)).

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان: ((إنشاء رصيف مؤقت قد يستغرق أسابيع لبنائه... يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها، لضمان قيام إسرائيل برفع حصارها عن غزة، وإعادة فتح معابرها.. والسماح بالحركة الآمنة ودون عوائق)).

وتستعد سفينة محملة بإمدادات الإغاثة لمغادرة قبرص في طريقها إلى غزة. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أن ممراً بحرياً للمساعدات بين قبرص وغزة يمكن أن يبدأ العمل في مطلع هذا الأسبوع بمشروع تجريبي، تديره مؤسسة خيرية دولية.

ومن المتوقع تنفيذ أولى المهام عبر هذا الممر باستخدام السفينة أوبن آرمز، وهي مملوكة لمنظمة غير حكومية إسبانية.

مفاوضات متعثرة

ويبدو أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن 134 رهينة ما زالوا في غزة متعثرة مع اقتراب الموعد النهائي المأمول، وهو شهر رمضان المرجح أن يبدأ غداً الاثنين.

وقال مصدر من ((حماس)) إنه ((من غير المرجح)) أن يقوم وفد من الحركة بزيارة أخرى إلى القاهرة في مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات. وحملت الحركة مسؤولية عدم إحراز تقدم لإسرائيل، التي ترفض تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على ((حماس)).

قصف وضحايا

في الميدان أدى القصف الجوي الإسرائيلي إلى سقوط عشرات الضحايا، أمس، في غزة. وقال سكان في رفح بجنوب القطاع، إن إسرائيل قصفت واحداً من أكبر الأبراج السكنية في المدينة، أمس، في تصعيد للضغط على آخر منطقة في القطاع لم يتم اجتياحها بعد، حيث يقيم ما يربو على مليون نازح فلسطيني.

وتعرض المبنى المكون من 12 طابقاً، والذي يبعد نحو 500 متر من الحدود مع مصر، لأضرار جراء الهجوم. وقال السكان إن عشرات الأسر صارت بلا مأوى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا المبنى كانت تستخدمه ((حماس)) للتخطيط لشن هجمات على الإسرائيليين.

وفي خان يونس قال مسعفون إن 23 شخصاً قتلوا في غارات للجيش على منازل، وفي قصف إسرائيلي لمشروع سكني في منطقة حمد بالمدينة. وفي شمال القطاع قتلت النيران الإسرائيلية صياداً فلسطينياً على الشاطئ، وفقاً لمسعفين.

وكانت جثث سبعين شخصاً قتلوا في غارات جرت ليل الجمعة- السبت نقلت في جميع أنحاء القطاع إلى المستشفيات، حسب وزارة الصحة في غزة. وتحدث المكتب الإعلامي عن أكثر من ثلاثين غارة خلال الليل، بما في ذلك واحدة على مبنى سكني في مدينة رفح كان نحو مئتي شخص قد لجأوا إليه.

وقتل أكثر من عشرين مقاتلاً في خان يونس (جنوب)، حيث تركزت العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

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