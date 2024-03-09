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أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتصدى لعشرات المسيّرات الحوثية

3/9/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسقطت قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية عشرات الطائرات المسيرة في البحر الأحمر الليلة قبل الماضية، وفجر أمس، بعدما استهدف الحوثيون ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن، ومدمرات أمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أمس، إن سفناً وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة، أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت في منشور على منصة ((إكس)) أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت ((تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة)).

وقال الجيش الفرنسي، في بيان، إن سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت أيضاً أربع طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة أسبيديس الأوروبية في المنطقة.

وأضاف ((هذا العمل الدفاعي أسهم على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفيدنس، التي ترفع علم باربادوس، والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية، التي تمر في المنطقة)).

انضمام للحلفاء

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن سفينتها الحربية ((ريتشموند)) انضمت إلى حلفاء دوليين في صد هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون خلال الليل قبل الفائت، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على إكس ((الليلة (قبل) الماضية، استخدمت (الفرقاطة) ريتشموند صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين، ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع شنه الحوثيون المدعومون من إيران)).

وأضاف ((ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح، وحماية حرية الملاحة)).

إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها شنت ضربات ضد الميليشيا الحوثية الجمعة.

وقالت إنه تم استهداف صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا محمولين على شاحنتين.

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