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«الصليب الأحمر»: حرب غزة دمرت المعاني الإنسانية المشتركة

3/9/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، بأن الحرب في غزة حطمت ((كل معاني الإنسانية المشتركة))، داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت ميريانا سبولياريتش في بيان إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس ((يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه))، معتبرة أن ((عدد القتلى المدنيين واحتجاز الرهائن أمران يصدمان وغير مقبولين)). وأضافت أن ((هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة)).

وفي مواجهة هذه ((المعاناة العميقة))، تطلق اللجنة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها ثلاثة نداءات عاجلة. فهي تدعو إلى ((وقف الأعمال العدائية)) لتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني.

كما تكرر طلبها السماح لها بزيارة الرهائن الذين خُطفوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، وإطلاق سراحهم ((بلا شروط)). وتدعو سبولياريتش إلى احترام كرامتهم وسلامتهم واحتياجاتهم الطبية.

وأخيراً تؤكد المنظمة ضرورة ((معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة إنسانية والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم))، مطالبة أيضاً بـ ((إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسماح لها بزيارة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل)).

وتذكر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه ((يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق)).

كميات ضئيلة

ولا تسمح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات من مصر إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2,2 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.

ورأت رئيسة اللجنة أن ((تدفقاً منتظماً وكبيراً للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل)) في غزة.

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