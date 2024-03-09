تركيا تجدد عرضها استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

جددت تركيا عرضها استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، التي كررت دعوتها للغرب لتزويدها بالسلاح بلا قيود، فيما صدت روسيا هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، في إسطنبول، إن تركيا جددت عرضها لاستضافة مسؤولين أوكرانيين وروس معاً، لإجراء محادثات سلام، بدلاً من اقتراح كييف استبعاد روسيا في البداية من قمة دولية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ((نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام، تشارك فيها روسيا أيضاً)). وأضاف أن أنقرة مستعدة للتوسط من أجل ((إنهاء الحرب بسلام عادل قائم على مفاوضات)).

من جانبه، قال زيلينسكي: ((لا نرى كيف يمكننا دعوة أشخاص سيعرقلون ويدمرون ويقتلون كل شيء))، مشيراً إلى خطط كييف لعقد قمة محتملة في سويسرا، في البداية بدون مشاركة روسيا.

وذكر زيلينسكي الذي تضع خطته تصوراً لانسحاب كامل للقوات الروسية من أوكرانيا، أنه لا يمكن استدعاء الروس، إلا بعد أن ((تقوم دول العالم المتحضرة بإعداد خطة مفصلة)).

وفي كييف، وجّه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، نداءً عاجلاً، أمس، إلى حلفاء أوكرانيا في الغرب، لتزويدها بالأسلحة. وقال في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: ((إن استراتيجية تقطير المساعدات لأوكرانيا قطرة قطرة، لم تعد تجدي نفعاً)).

وأضاف: ((المطلوب إمدادات بلا قيود، وفي الوقت المناسب، لجميع أنواع الأسلحة والذخيرة، لضمان أن تهزم أوكرانيا روسيا، وألا تنتشر الحرب في أوروبا)).

وأشار كوليبا إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأسبوع الماضي، حيث لم يستبعد نشر قوات برية فرنسية في أوكرانيا. ورفض أعضاء آخرون في حلف الناتو تصريحات ماكرون.

وأيد وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، تصريحات كوليبا. وقال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس:

((ينبغي رسم خطوط حمراء لروسيا، وليس لنا، وذلك لمنع روسيا من الفوز، ولفتح الطريق أمام انتصار أوكرانيا في نهاية المطاف، لا يمكننا استبعاد أي شكل من أشكال الدعم لأوكرانيا)).

معارضة بريطانية

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، عن معارضته إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، حتى لأغراض التدريب. وقال كامرون في مقابلة مع صحيفة ((تسودويتشه تسايتونغ)) الألمانية، نشرت أمس، إن ((مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد)). وأضاف ((في المملكة المتحدة، قمنا بتدريب 60 ألف جندي أوكراني)).

وشدد كامرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، متطرقاً إلى العمل لإيجاد مخرج لتحفظات برلين على تزويد كييف بصواريخ ((توروس)) الألمانية.

كثافة المسيّرات

ميدانياً، أعلنت موسكو أنها دمّرت 47 مسيّرة أطلقتها كييف في أجواء مناطق جنوبي روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا. وأفاد الجيش الروسي في بيان عبر منصات التواصل، بأن ((أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة (واحدة) فوق منطقة بيلغورود، ومسيّرتين فوق منطقة كورسك، وثلاث مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف)).

وقالت السلطات الروسية على تطبيق تيليغرام، إنه تم وقف مرور السيارات على جسر القرم لفترة وجيزة، أمس، في خطوة تتخذ عادة بسبب وقوع أو توقع هجمات. وقالت السلطات إن حركة المرور استؤنفت بعد أقل من ساعة.

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