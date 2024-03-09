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«الحق في الصحة وبناء السلام» جلسة في «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

3/9/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، جلسة نقاشية تفاعلية، بالشراكة مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ((GCHRAGD))، ناقشت أفضل الممارسات الحكومية العالمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، بصفتها عنصراً رئيسياً في عمليات السلام.

وتأتي الجلسة جزءاً من الشراكة التي عقدتها الكلية مع المركز في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

شارك في الجلسة، التي انعقدت بعنوان ((الحق في الصحة وبناء السلام في ظل التوترات الجيوسياسية))، عدد من الخبراء من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الصحة بدبي.

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