«الحق في الصحة وبناء السلام» جلسة في «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، جلسة نقاشية تفاعلية، بالشراكة مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ((GCHRAGD))، ناقشت أفضل الممارسات الحكومية العالمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، بصفتها عنصراً رئيسياً في عمليات السلام.
وتأتي الجلسة جزءاً من الشراكة التي عقدتها الكلية مع المركز في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.
شارك في الجلسة، التي انعقدت بعنوان ((الحق في الصحة وبناء السلام في ظل التوترات الجيوسياسية))، عدد من الخبراء من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الصحة بدبي.
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