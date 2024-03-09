إغلاق منشأة غذائية في أبوظبي لمخالفتها اشتراطات السلامة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة ((جرام بنغله لتجارة المواد الغذائية -شركة الشخص الواحد ذ.م.م)) في أبوظبي.

والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-4527013، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

تقرير

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية وحصول المنشأة على مخالفتين وتنبيه بالإغلاق بسبب تكرار مخالفات عالية الخطورة مثل تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتذويب المواد الغذائية المجمدة بطريقة خاطئة، بالإضافة إلى قيام المنشأة ببيع الدجاج المجمد على أنه طازج، كما تم رصد وجود مواد غذائية من مصادر غير معروفة، بالإضافة إلى عدم توفر البطاقة الغذائية لبعض المواد الغذائية.

وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري بحق هذه المنشأة سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.

جهود

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

مناشدة

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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