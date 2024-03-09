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«إسلامية الشارقة» تعلن جاهزيتها لاستقبال الشهر الفضيل

3/9/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن جاهزيتها واستكمال استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وقيامها بجولات تفقدية للجوامع والمساجد في مدن الإمارة كافة وتزويدها بجميع الاحتياجات التي تسهم في توفير الأجواء الإيمانية للصائمين.

حيث قامت فرق الصيانة واللجان المختصة في الدائرة وفروعها في الإمارة بتفقد مستوى نظافة المساجد واحتياجات المصليات والساحات الخارجية من السجاد، وتفقد أنظمة التبريد والإضاءة، والأنظمة الصوتية، وإجراء الصيانة الوقائية لعدد من المساجد.

كما استكملت الدائرة افتتاح 22 مسجداً قبل حلول الشهر الفضيل في مختلف المناطق والضواحي بالإمارة، وذلك ضمن خطتها لافتتاح 30 مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل خشوع ويسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.

وأشارت الدائرة إلى توسعة وصيانة عدد من مصليات النساء وإضافة خيام كمصليات مؤقتة في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة؛ نظراً للأعداد المتزايدة خلال الشهر الفضيل.

كما قامت الدائرة بتوزيع المصاحف ذات الطبعات الجديدة المعتمدة على الجوامع والمساجد والمصليات، وإزالة الطبعات القديمة وغير المعتمدة من قبل الجهات المختصة في الدولة.

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