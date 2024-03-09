شرطة دبي تكرّم الفائزين في تحدي «التقاط العلم»

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة تحدي ((التقاط العلم)) للأمن الإلكتروني، التي شارك فيها 870 متسابقاً من 34 دولة، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار ((توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً)).

وكرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من مسؤولي الإدارات المختلفة والوفود المشاركة، الفائزين في مسابقة التقاط العلم، التي تتكون من 3 فئات للمدارس والجامعات والمحترفين، عليهم أن يجتازوا خمس مسابقات، وهي اختراق المواقع، واختراق البرامج، التشفير وفك التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، وبلغت قيمة الجوائز 235 ألف درهم.

وكرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الفائزين في تحدي ((التقاط العلم))، إذ حصد سيد منصور من الإمارات المركز الأول في فئة المدارس، تلاه في الترتيب نوفيل حمد من الهند، وفي المركز الثالث حل عمر علي من مصر. وفي فئة الجامعات، حقق المتسابق علي عمر من الأردن المركز الأول، تلاه أحمد شرافت من سيرلانكا، وفي المركز الثالث حل عمر إبراهيم من مصر.

وفي فئة المحترفين حقق المركز الأول المتسابق محمد جمعة من الإمارات، وفي المركز الثاني المتسابق راهول رافيندران من الهند، ثم المركز الثالث اسجد كلام من الهند.وتستهدف شرطة دبي من خلال تنظيمها لمسابقة ((التقاط العلم))، استقطاب المبدعين من فئة الشباب المتخصصين في الاختراقات الإلكترونية وفك تشفير الملفات عن طريق الشبكة العنكبوتية، بحيث تقدم فيها مجموعة من التحديات الإلكترونية للمشاركين على مدى يومين، ويحدد الفائز بها بعد حساب مجموعة الإجابات الصحيحة.

وتنسجم مسابقة ((التقاط العلم))، مع رؤية القيادة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على تأسيس أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية.

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