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بحث سُبل دعم أصحاب الهمم بالتدريب العلاجي بركوب الخيل

3/9/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث ضباط وخبراء ومختصون في القمة الشرطية العالمية التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار ((توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً))، سبل وآليات دعم أصحاب الهمم بالتدريب العلاجي بركوب الخيول.

وتناولت الجلسة التي حملت عنوان ((الحيوانات والصحة: دراسات حالة للضباط واضطراب ما بعد الصدمة وأصحاب الهمم))، أهمية التدريب العلاجي باستخدام الخيول لأصحاب الهمم، وأثر العلاج من خلال تقييم الحالة، وآلية وضع خطة العلاج، وقصص نجاح من برنامج التدريب العلاجي، والتحديات واستشراف مستقبل برنامج التدريب العلاجي.

وشارك اللواء الدكتور خبير محمد العضب، مدير مركز شرطة الخيالة بدبي، والمقدم أحمد علي الحمادي، من وزارة الداخلية، وعائشة عبدالله الدربي، وإيمان جاسم محمد، من وزارة تنمية المجتمع، وميسون الخفاجي، من هيئة تنمية المجتمع، وغنيمة حسن البحري، وشيخة عبدالغفور العوضي، من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في محاور الجلسة.

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