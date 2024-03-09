منح نوط «التعاون الأمني» لعدد من شركاء شرطة دبي الدوليين

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الشركاء الدوليين من الجهات الشرطية من دول صديقة.

وذلك بمنح نوط التعاون الأمني نظير جهودهم المشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

وتمثلت الجهات المكرمة، في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، والشرطة الملكية التايلندية، ومكتب الهجرة التايلندي، والشرطة الباكستانية، إضافة إلى شركة طيران الخليج.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. وقال معالي الفريق المري، إن التعاون الدولي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة أسهم في القبض على عدد من المطلوبين وتقديمهم للعدالة، لافتاً معاليه إلى حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم.

وتعزيز شبكات الاتصال وآليات التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القيادات الشرطية. وأضاف معاليه، أن تكريم شرطة دبي للمتعاونين معها من الدول الشقيقة يعكس روح التعاون القوية بين الجهات الأمنية الدولية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتحقيق الأمن والسلام للمجتمعات.

وأكد معاليه، التزام شرطة دبي الراسخ بالتعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن العالمي من خلال الشراكات الدولية، والسعي لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون الأمني للحد من التهديدات الجماعية، وضمان سلامة المجتمعات على مستوى العالم. وأضاف معالي الفريق عبدالله المري، أن القمة الشرطية العالمية فرصة لبحث قضايا مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي بين القيادات الشرطية وأجهزة إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعاون دولي محكم فعال للتضييق عليهم والحد منهم.

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