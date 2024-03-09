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اللجنة التنظيمية للمنافذ بالشارقة تكرم الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز»

3/9/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الموظفين الفائزين بجائزة ((ديم للأداء المتميز)) في دورتها الثانية، انطلاقاً من حرصها على الاحتفاء بموظفيها وتحفيز قدراتهم ورفع كفاءة أدائهم.

حضر حفل التكريم كل من محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وعدنان النعيمي، نائب رئيس اللجنة مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، والعقيد وليد محمد النهم، رئيس قسم شرطة المنافذ الخارجية في شرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد سعيد العفاري، قائد القطاع الشمالي في مجموعة حرس الحدود، وعبد الرحمن الكندي، مساعد مدير مركز جمارك خطم ملاحة، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

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