شرطة أم القيوين تنظم جلسة حوارية شبابية لنشر الثقافة المرورية

نظمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، جلسة حوارية بقاعة البيت متوحد بالإمارة، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون للعام 2024، تحت شعار (قيادة بدون هاتف)، وذلك بالتعاون مع مركز شباب أم القيوين.

وأكد العميد سعيد عبيد، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، لـ((البيان))، أهمية نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، موضحاً دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، من خلال الحملات المرورية التي تطلقها الوزارة على مدار العام لتعزيز السلامة.

والحد من الحوادث المرورية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى ضرورة عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة لما يسببه من حوادث مرورية خطيرة، ولما يترتب عليه من غرامات مالية تبلغ 800 درهم، و4 نقاط مرورية. وقال العميد سعيد عبيد، إن الهدف من الجلسة توعية قائدي المركبات وتنبيههم إلى ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق.

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