استراتيجيات «كهرباء دبي» مكنت المرأة من صنع القرار

أكدت قيادات نسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2024، أن لدى الهيئة العديد من الاستراتيجيات والسياسات العادلة والدامجة التي تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في صنع القرار، لافتات إلى أن الهيئة توفر بيئة عمل إيجابية وسعيدة تحفز الموظفات على مواصلة العمل الجاد والدؤوب، كما أنها توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة، بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية.

وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية: ((تحرص الإدارة العليا في الهيئة على الاستفادة من الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة دعم وتمكين المرأة، والاستثمار في الإنسان.

وأثمرت جهود الهيئة لتوسيع مشاركة المرأة في العمل المناخي، وزيادة مساهماتها في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، عن صقل مهارات موظفات الهيئة، خاصة الموظفات والمهندسات الإماراتيات، لترسيخ مكانة الهيئة المرموقة عالمياً، ولدى الهيئة العديد من الاستراتيجيات والسياسات العادلة والدامجة التي تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في صنع القرار)).







من جهتها، قالت فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية: ((ندعم جهود الهيئة لتوفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة، تحفز الموظفات على مواصلة العمل الجاد والدؤوب، وتعزيز دورهن الفعال في ترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل وأبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، ونحرص على تلبية تطلعات الموظفات وتوفير كافة مقومات الدعم لهن، لتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والأسرية.

ومواصلة التطوير المهني، وتسجيل المزيد من الإنجازات المضيئة في خدمة الوطن وبناء أجيال المستقبل، ونولي أهمية خاصة لتسليط الضوء على النماذج الملهمة والمشرفة، وتقدير نجاحها وتميزها، لتبقى مثالاً يُحتذى في العمل الوطني البنّاء)).

توسيع مشاركة







وأضافت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار، أن الهيئة تستثمر في الابتكار والبحوث والتحول الرقمي، إلى جانب أحدث التقنيات الإحلالية لتوسيع مشاركة المرأة في قطاع الطاقة والقطاع الهندسي والفني.

وتوفر الهيئة فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها. وتسجل موظفات الهيئة يومياً، صوراً مشرّفة في التفاني والاجتهاد والتميز، ويثبتن أنهن على قدر الثقة والمسؤولية، ويؤكدن جدارتهن في حصد المزيد من الجوائز والأوسمة.

بدورها، لفتت المهندسة هيفاء بوسمرة، نائب الرئيس - تدشين شبكات النقل، إلى أن الهيئة لا تدخر جهداً لتوفير كافة الإمكانات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، ومواكبة التغيرات المستجدة، ومواصلة تحصيلهن العلمي واكتساب المعارف والخبرات، بما يساعدهن على تحويل التحديات إلى فرص.

نهج قيادة







وأكدت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس الشباب في الهيئة، ونائب مدير النظام البيئي للابتكار في مركز الابتكار، أن الإدارة العليا في الهيئة تسير على نهج القيادة الرشيدة لترسيخ التجربة الرائدة والملهمة لدولة الإمارات في تمكين المرأة والشباب والاستثمار في قدراتهم.

وتزويدهم بالمهارات والأدوات والفرص، وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، ليكونوا مساهمين جوهريين في تحقيق الحياد الكربوني وتسريع عجلة تحول الطاقة، لاسيما وأن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من تبعات التغير المناخي.







من جهتها، قالت عائشة العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية: ((تلتزم اللجنة بتوفير جميع الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحقيق السعادة لهن وأسرهن)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز