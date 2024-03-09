سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل ختام الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة.

وبدأت فعاليات حفل الختام بتقرير من لجنة التحكيم قدمه هزاع البراري، رئيس اللجنة، أعرب فيه عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لكافة الفعاليات المسرحية في إمارة الشارقة وعلى مستوى الوطن العربي، مما ترك أثراً طيباً يسهم في تطوير الحركة المسرحية.

جهود

وبارك نجاح الدورة، مشيداً بجهود دائرة الثقافة في التنظيم والحضور الجماهيري والتواصل الفريد بينه وبين خشبة المسرح. كما قدمت اللجنة خلال تقريرها، عدداً من الملاحظات أشادت فيها بمستوى العروض وتنوعها وقيمتها الفنية العالية والحضور اللافت للمرأة الإماراتية، وتسجيل ظهور عدد من المواهب الجديدة التي تميزت بالعطاء والشغف للمسرح.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 33، حيث نالت مسرحية ((كيف نسامحنا؟)) لفرقة مسرح الشارقة الوطني، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفاز الفنان محمد العامري، بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية ((كيف نسامحنا؟))، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب اسماعيل عبد الله عن ذات المسرحية.

وحصل الفنان عبدالله مسعود، على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية ((إسكان)) لفرقة مسرح رأس الخيمة، بينما نالت الفنانة بدور محمد جائزة أفضل ممثلة دور أول.

وذلك عن دورها في مسرحية ((الطارق الأخير))، لفرقة مسرح دبي الوطني. وفاز الفنان فيصل موسى، بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية ((وليمة عيد)) لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ونالت الفنانة سارة السعدي، جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية ((المشهد صفر)) لفرقة مسرح خورفكان للفنون.

وفاز الفنان عبد الله الطويل، بجائزة أفضل ممثل واعد، وذلك عن دوره في مسرحية ((وليمة عيد)) لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، بينما فازت الفنانة وعد طارق، بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في ذات المسرحية ((وليمة عيد)).

وفي بقية جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها 33، فاز بجائزة أفضل ديكور الفنان عبد الرحمن الكاس، عن تصميمه ديكور مسرحية ((إسكان)) لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، وفاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان ماجد المعيني، عن مسرحية ((كيف نسامحنا؟))، بينما فاز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية الفنان سعود النقبي، عن مسرحية ((إسكان)) لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وفازت بجائزة أفضل أزياء واكسسوار، الفنانة حمدة الظاهري، عن مسرحية ((الطارق الأخير)) لفرقة مسرح دبي الوطني، بينما نالت الفنانة بسمة مبارك، جائزة أفضل مكياج عن مسرحية ((إسكان)) لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

ونال الفنان أحمد الماجد، جائزة الفنان العربي المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة، وذلك عن تأليفه مسرحية ((المشهد صفر)) لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ونال عرض ((وليمة عيد)) من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالشارقة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار)، وفاز بها كل من: الكاتب السعودي أحمد موسى يوسف بالمركز الأول عن نصه ((شهريار يحكي))، والكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الثاني عن نصه ((ضيف خارق للعادة))، والكاتب العماني أسامة بن خميس السليمي المركز الثالث عن نصه ((مانخوليا)).

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