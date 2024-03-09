الإمارات تتحرى هلال رمضان مساء اليوم

تتحرى دولة الإمارات، مساء اليوم، هلال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء من البهجة باستقبال الشهر الفضيل، حيث ارتدت الشوارع الرئيسة والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة، حلة الزينة الرمضانية، التي تضمنت أشكالاً ضوئية، وعبارات الترحيب بقدوم شهر الرحمة والمغفرة.

وتشهد الإمارات سنوياً في شهر رمضان المبارك فعاليات وأنشطة خيرية وروحانية وثقافية واجتماعية وترفيهية ورياضية، تجسد العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وقيم التراحم والتسامح التي يتمتع بها.

أنشطة دينية

تستضيف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هذا العام، ضمن ((برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر رمضان المبارك))، نحو 20 عالماً من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية تتارستان، وجمهورية داغستان، وجمهورية الهند، وبوركينا فاسو، والذين يلتقون الجمهور ويحاضرون بلغات متعددة.

وتتضمن فعاليات البرنامج محاضرات يومية في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفي المساجد والمراكز القرآنية، وعبر منصة الوعظ الذكية، ومجالس الأحياء الشعبية، والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وسيتم عقد 3 أمسيات في مجالس الأحياء الشعبية، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، و5 من الندوات الدينية والمجتمعية، بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات.

إضافة إلى عقد مجالس علمية لطلبة العلوم الشرعية، ومشاركة العلماء في احتفال الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، إحياءً لإرث القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وسيتخلل البرنامج هذا العام إقامة مؤتمر علمي لمناقشة عدد من القضايا العلمية، بمشاركة العلماء الضيوف، ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية تحت عنوان: ((القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته)).

فعاليات

من جهتها، تنظم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعاليات دورتها السابعة والعشرين، التي يتنافس فيها حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم، كما تتواصل خلال الشهر الفضيل فعاليات الدورة العاشرة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، التي تتضمن العديد من المسابقات المتنوعة المحلية والعالمية، والمناسبة لمختلف الفئات والشرائح والأعمار من الذكور والإناث.

مجالس

تعد المجالس الرمضانية من أبرز السمات المميزة للشهر الفضيل في دولة الإمارات، التي تتخذ طابعاً دينياً وثقافياً وتراثياً، وتشهد مشاركة وحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وذلك في تقليد متوارث، يجسد وحدة المجتمع الإماراتي وتماسكه.

وفي هذا الإطار، تنطلق مجالس وزارة الداخلية بنسختها الثالثة عشرة مطلع رمضان المبارك، تحت شعار ((المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية))، وتتناول عبر (21) مجلساً تتوزع في إمارات الدولة، القيم الأصيلة المترسخة بالمجتمع الإماراتي، ودورها في التماسك والتلاحم لتنطلق الإنجازات نحو العالمية.

وتناقش مجالس هذا العام، الموضوع الرئيس ضمن ثلاثة عناوين هي ((الأسرة عِماد المجتمع))، و((منظومة القيم الإماراتية))، و((المجتمعات الرقمية))، وتستعرض من خلالها القيم الأصيلة، وملامح التطور والمنجزات العالمية الإماراتية.

حماية المستهلك

تشهد حركة التسوق في الإمارات خلال الشهر الفضيل إقبالاً ونشاطاً كبيراً، حيث يزداد الطلب على مختلف السلع، خاصة مع عروض الخصومات والتخفيضات التي تجريها مختلف مراكز التسوق في الدولة، ومواكبة لهذا النشاط، عقدت الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين، في أبرز القطاعات الاستهلاكية، للتأكد من جاهزية الأسواق ومنافذ البيع، وضمان توفير احتياجات المستهلكين كافة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، مع قدوم شهر رمضان، وأن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة.

وكشفت الوزارة عن عزمها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة في المرحلة المقبلة.

أوقات العمل

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية - وبما يتوافق مع مصلحة العمل - الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك، بمقدار ساعتين يومياً.

ويجوز لشركات القطاع الخاص، وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.

مهرجانات التسوق

من تنظيم ((عروض أبوظبي))، تعود ليالي رمضان مجدداً في عام 2024، مع حملة ترويجية غنية انطلقت أمس، وتمتد إلى 14 أبريل المقبل، لتقدم تجارب تسوق غامرة، وتشكيلات حصرية، وقطعاً محدودة الإصدار، وعروضاً تجارية فريدة لسكان وزوار الإمارات في شهر رمضان المبارك.

وستشهد الحملة العديد من الفعاليات، التي تجمع بين العلامات التجارية العالمية والمحلية، بمشاركة أكثر من 3,500 متجر، عبر 27 مركزاً للتسوّق، حيث تنتظر الزوّار عروض حصرية لمجموعات رمضانية محدودة الإصدار، من علامات الأزياء والجمال العالمية.

وضمن حملة ((رمضان في دبي))، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن جدول حافل بالمبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة، التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي، إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم، لتناول وجبات الإفطار والسحور.

فعاليات الشارقة

وفي الشارقة، انطلقت أمس فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية، ابتهاجاً بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل القادم، بنسخته الـ 34، وتمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ويشارك في المهرجان، المراكز التجارية الكبرى في مدن ومناطق الشارقة، ووكلاء العلامات التجارية، والأسر المنتجة ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتشمل عروضه آلاف المحال التجارية التي سجّلت مشاركتها، لتطلق عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

ويتيح المهرجان لجمهوره من سكان وزوار الشارقة، اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية، بأسعار تنافسية، وبنسبة تخفيضات تصل إلى 75 %، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز