حمدان بن محمد: شكراً للفرق الميدانية في دبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر لفرق الطوارئ الميدانية في دبي التي تعاملت مع الحالة الجوية التي تمر بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.







ونشر سموه فيديو عبر حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)) مصحوباً بعبارة شكراً: ((نشكر كل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي في هذا اليوم الممطر)).

وأكدت فرق الطوارئ الميدانية في دبي والتي تضم بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمطورين (شركة نخيل)، جاهزيتها الكاملة ونجاحها في التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي لضمان الحفاظ على السلامة العامة..

وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع هذه الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

فرق طوارئ ميدانية







وشملت الاستعدادات تخصيص فرق للطوارئ الميدانية قوامها 2,300 فرد من الكوادر القيادية والإشرافية والمهندسين والفنيين المتخصصين والمنقذين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، إضافةً إلى تجهيزات ومعدات لوجستية وآلية عالية الكفاءة قوامها أكثر من 700 آلية تشمل حوالي 250 صهريجاً، و300 مضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار.

فضلاً عما يزيد على 180 مركبة طوارئ ومركبات مسح ميداني وآليات ومعدات ومركبات ثقيلة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.







ووضعت الجهات خططاً استباقية للتعامل مع الحالة الجوية، بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية التي تتأثر بها دولة الإمارات.

حيث غطت تلك الفرق كافة مناطق إمارة دبي، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بسرعة وكفاءة تعززان من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدما وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.







وباشرت فرق الشركاء الحكوميين التنسيق المباشر فيما بينها منذ إعلان الجهات المختصة لتوقعات الحالة الجوية، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية ومعالجتها بشكل آني، حيث أسفرت الإجراءات التنسيقية عن وضع خطط عمل تضمن جهوزية كافة فرق الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية على مدار 24 ساعة.

والعمل وفق منظومة متكاملة من إجراءات وآليات الاستجابة الفورية والسريعة للتعامل مع بلاغات وحالات الطوارئ الناتجة عن تبعات الحالة الجوية من تجمعات مياه الأمطار، وإغلاقات الطرق، وانسداد فتحات التصريف والمصارف الأرضية، وبما يضمن تعزيز الحماية وتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة والصحة العامة لسكان إمارة دبي.







وتعمل جميع فرق العمل بناءً على منهجية عمل هندسية وفنية واضحة تستند إلى البيانات التاريخية والإحصائية المُسجلة خلال مواسم الأمطار السابقة، والتي تُسهم بشكل كبير في وضع خطط استباقية على الصعيدين الهندسي والتشغيلي، وذلك من خلال كادر الكفاءات الهندسية والتخصصية التابعة لممثلي الفريق.

وتساعد هذه المنهجية الاستثنائية على وضع الحلول والسيناريوهات المُختلفة لإدارة الوضع الميداني وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة على مستوى الإمارة، بما يُعزز ثقافة التنسيق المُشترك القائمة بين دوائر حكومة دبي للخروج بأفضل خطط العمل، وتسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على سلامة السكان ومستخدمي الطرق وكذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترات هطول الأمطار، ومنع تجمعاتها.

شرطة دبي







وفي إطار الخطة الاستباقية للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار، تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصر أمس 10 آلاف و232 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة ((999)) المخصص للحالات الطارئة.

ومركز الاتصال ((901)) المخصص للحالات غير الطارئة، موزعة بين 9275 مكالمة على رقم 999، و957 مكالمة على الرقم 901.

وأوضحت شرطة دبي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى 90 بلاغاً حول حوادث مرورية بسيطة ومتوسطة خلال ذات المدة الزمنية من دخول المنخفض الجوي وتساقط الأمطار بغزارة على إمارة دبي.







وأكدت شرطة دبي، استمرار فرق عملها على التواجد الميداني ضمن استعداداتها للتعامل مع المنخفض الجوي، وذلك على مستوى الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز المرونة، ومركز شرطة الموانئ وكافة المعنيين في مراكز الشرطة، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على مستوى إمارة دبي.

ونوهت شرطة دبي، بأهمية توخي أفراد الجمهور للحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، داعيةً إلى الاتصال على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة فقط، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.







كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى عدم ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، مُطالبةً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، بمتابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج المُتوقعة.

وأهابت شرطة دبي بالسائقين ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية وعدم التواجد في مجاري السيول والمناطق المُنخفضة بشكل نهائي خلال فترة المنخفض الجوي، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية عدم دخول مناطق الأودية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مُتمنيةً السلامة للجميع.







فعَّلت شرطة أبوظبي، أمس، منظومة خفض السرعات على 3 طرقات رئيسية حفاظاً على سلامة مستخدميها، داعية كافة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

بدورها، أغلقت بلدية أبوظبي حدائق وشواطئ المدينة مؤقتاً، ونشرت رسائل توعوية بـ6 لغات حرصاً منها على إيصال رسالتها إلى جميع فئات المجتمع، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر.

وبثت البلدية عبر صفحتها في منصة ((X)) مقطع فيديو يظهر استعداد بلدية أبوظبي ورفع جاهزيتها للتعامل مع حالة التقلبات الجوية وذلك ضمن خطة البلدية للتعامل مع هذه الحالات وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيينن ويظهر الفيديو استعدادات البلدية من خلال توفير العديد من صهاريج سحب تجمعات الأمطار ومضخات سحب المياه المحمولة والمعدات الثقيلة وفرق العاملين الذين تم توزيعهم على أكثر من 14 موقعها في الإمارة.







كما يبذل طاقم عمل بلدية مدينة العين جهوداً كبيرة للاستجابة لحالة المنخفض الجوي من خلال توفير الآليات والمعدات والصهاريج، وتجهيز الكادر البشري من مهندسين وعمال ومراقبين.

وفتح جميع منافذ تصريف المياه، وتنفيذ السواتر الترابية لحماية الطرق المحاذية للمناطق السكنية من ارتفاع منسوب المياه، وتخفيض منسوب المياه في بحيرات منطقة جبل حفيت وعين الفايضة، ووضع شاشات إلكترونية بجانب نفق النباغ في شارع طحنون بن محمد من الجهتين لتنبيه السائقين بإغلاق النفق.

وقال الدكتور أحمد حبيب، أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد لـ((البيان))، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى تجمع وجريان المياه في السهول والأودية، محذراً سائقي المركبات من ارتياد مناطق الوديان والجبال حفاظاً على سلامتهم.







وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما ناشد الجمهور باستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصر الشرطة الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، حيث تم تشكيل فرق عمل للمتابعة.

وأهابت أفراد الجمهور بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

خطط منظمة







وضعت شرطة عجمان خططها المنظمة لمواجهة تقلبات الطقس والآثار المترتبة عليها في الإمارة، مع بذل كافة الإمكانيات المتاحة من آليات ودوريات مرورية وأفراد لضمان الجاهزية للإنقاذ وحماية الأفراد من أي طارئ ناتج عن التغيرات الجوية، مشيرةً إلى أنه تم تنسيق عملية مراقبة الوضع المروري والأمني وتقديم المساعدات للمتضررين من الآثار الناتجة وقطر السيارات المتوقفة وتأمين المواقع المتأثرة بالأمطار.

تضافر الجهود

تتضافر جهود الشرطة والدفاع المدني والبلدية في أم القيوين من أجل إعادة الطرق إلى وضعها الطبيعي بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة، حيث أغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عدداً من الطرق والأنفاق في الإمارة إلى حين سحب مياه الأمطار. وشكلت بلدية أم القيوين فرق عمل ميدانية متخصصة للتعامل مع الحالة الجوية، من خلال الاستعانة بالآليات والمعدات لسحب تجمعات الأمطار حفاظاً على الممتلكات والأرواح ولتسهيل حركة وانسيابية المرور في كافة الطرق.

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ((البيان))، أن أجهزة البلدية قامت بتوزيع معدات وآليات شفط المياه على الأماكن المنخفضة والأحياء السكنية، حيث جرى التعامل معها وفق آلية عمل سريعة من خلال اتخاذ أعلى التدابير، في إطار الحرص على توفير أعلى معايير السلامة للجميع في ظل تقلبات الطقس والأجواء الماطرة.







ولفت الأفخم إلى أن التجهيز الاستباقي لمواجهة الحالة المدارية والأمطار الغزيرة، أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع فرق العمل والموارد، حيث انتشرت كافة الفرق في الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق السكنية، وبدأت منذ بداية هطول الأمطار بمباشرة عملها، بعد تزويدها بعدد كبير من الآليات والمضخات المتنقلة ذات الجاهزية على التعامل مع تجمعات المياه.

فرق طوارئ

أكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ((البيان)) أن فرق الطوارئ بالدائرة انتشرت مع بداية هطول الأمطار مدعومة بأكثر من 100 صهريج ومضخة لسحب تجمعات المياه بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والأنفاق.

كما انتشرت دوريات الشرطة في كافة طرق الإمارة والمناطق الجبلية لضمان سرعة تقديم عمليات الدعم والمساندة والحفاظ على سلامة قائدي المركبات، حيث شهدت بعض الطرق انجرافات نتيجة لسرعة جريان مياه الأمطار، وتم تأمينها بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة للجهات المختصة للبدء بعمليات الصيانة.

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