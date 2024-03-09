الانبعاث الصفري يضيف تريليون دولار للناتج المحلي الإماراتي بحلول 2050

يساعد وصول الإمارات لهدف الانبعاث الصفري بحلول 2050 على تنمية ناتجها المحلي الإجمالي بنحو تريليون دولار، وفقاً لما ذكره مشروع المستقبل الأخضر ((جي إف بي)).

وقال بريانو مارتينوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مشروع المستقبل الأخضر، إن هذا من الأسباب التي تجعل أصحاب المصلحة في دولة الإمارات يلعبون دوراً في تحقيق هذا الهدف.

وبحلول عام 2080، يمكن أن يؤدي التعاون بين الحكومات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمعات إلى تحقيق مبلغ إضافي قدره 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار)، مع تعويض الاستثمارات من خلال وفورات في التكاليف على المدى الطويل، خاصة من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

وتعتبر سياسات مثل المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040 والمبادرات الخضراء للشركات أمراً محورياً لبناء مستقبل مرن. وقد أظهرت دراسة حديثة أن 91% من الشركات على مستوى العالم تكافح من أجل قياس انبعاثات الغازات الدفيئة مما يعزز هذه الفكرة.

وأوضح بريانو: ((البيانات تتحدث عن نفسها، وتظهر أن الشركات يمكن أن تشهد زيادة في قيمة العلامة التجارية بنسبة 15 - 30 % بمجرد اعتماد ممارسات مستدامة. والأجيال الشابة تقود التغيير البيئي على نطاق عالمي، لكن لا يمكنها فعل الكثير، حيث يقع العبء على عاتق الهيئات الحكومية والشركات لضمان إنشاء عالم أكثر اخضرارًا لسكان كوكبنا في المستقبل)).

وأضاف: ((ويعزز هذه الفكرة حقيقة أن انبعاثات النطاق 3 (الانبعاثات غير المباشرة في سلسلة القيمة لأي كيان) تمثل 40% إلى 80% من إجمالي البصمة الكربونية للشركة، بل وتتجاوز في بعض الأحيان 90%. وتعتمد الشركات بشكل متزايد أدوات مراقبة البصمة الكربونية، وهذه علامة جديرة بالترحيب لأنها ستتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتسرع التغيير الإيجابي)).

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