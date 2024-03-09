«برفيوم دي مارلي» الباريسية تطلق عطر «بيرسيوس» في دبي

أطلقت دار ((برفيوم دي مارلي Parfums de Marly)) الباريسية ((بيرسيوس)) أحدث عطورها في حصرياً في بوتيك دبي مول، وبفضل إبداع الدار وأناقتها المميزة، تعيد النظر في تقاليد العطور المنعشة، التي وصلت إلى فرنسا في عهد لويس الخامس عشر، يمزج عطر ((بيرسيوس)) المنعش، الإشراق والتألق مع أثره الذي يدوم طويلاً، لجعل الجسم والروح ينبضان بالطاقة. هو منهج صباحي فريد ليوم مشمس لا نهاية له.

قرر ((جوليان سبريتشر))، المؤسس والمدير الفني لدار ((برفيوم دي مارلي))، أن يُسمي العطر ((بيرسيوس)) كإشارة إلى قوة أثره البارز واللافت، الذي يدوم طويلاً.

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