«ذا جيفينغ موفمينت» تكشف عن تشكيلة فخامة رمضان

تسعى علامة ((ذا جيفينغ موفمينت)) الإماراتية المتخصصة في مجال الملابس المستوحاة من الموضة العصرية إلى تغيير أسلوب استهلاك الموضة وتسليط الضوء على أساليب الاستهلاك بوعي، وفيما يوشك أن يحلّ علينا شهر رمضان المبارك، كشفت العلامة عن أحدث تشكيلة محدودة الإصدار لها تحت عنوان فخامة رمضان. تعكس هذه المجموعة جوهر شهر رمضان الكريم، إذ تجمع ما بين جاذبية الساتان وهدوء أمواج المحيط ونقاوة روح الشهر الفضيل.

تستقي العلامة وحيها من أناشيد الليالي الرمضانية الهادئة وطابع الساتان الانسيابي، فتجمع بينهما لتتّخذ القماش الساتاني بالألوان المائية موضوعاً لتشكيلتها، مستهلّةً بها عصراً جديداً من ملابس السهرات. في الواقع، يتلاقى في تشكيلة ((فخامة رمضان)) مفهوم الرقي العصري والأناقة الآسرة، فتقدّم مجموعة من القطع التي لا تبطل موضتها المصمّمة لتكون مصدر إلهام وتمكين لمَن ترتديها. ومع هذه التشكيلة، تدعوك علامة ذا جيفينج موفمينت إلى الاحتفاء بجوهر شهر رمضان المبارك بمنتهى الأناقة والرقي والجاذبية لتكوني محطّ الأنظار أينما حللت.

وتتميز قطع تشكيلة ((فخامة رمضان)) الحصرية بلوحة من الألوان التي تحاكي سكون المياه وصفاء السماء، ونذكر منها الأسود الحالك، والرمادي الكرومي، والأزرق الرمادي، والأبيض، والبنفسجي، والأزرق الناعم، والكحلي. وتحتضن هذه التشكيلة باقة مذهلة من الأطقم والتنانير الطويلة والفساتين، فيما صُمّمت كل قطعة منها بأعلى مستويات الدقة والإتقان لتدمج أقمشة الساتان الفاخرة في تصاميم راقية ومحتشمة تلبّي ذوق المرأة العصرية.

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