«جيان» و«أسواق» تطلقان مبادرات متنوعة

أعلنت ((جيان)) و((أسواق))، التابعتان لمجموعة ((جي إم جي))؛ الشركة العالمية، عن مبادرات متنوعة، تعكس روح الشهر الفضيل، وتقليل التكلفة على المجتمع والأسر، من خلال التركيز على التكلفة المعقولة، والتوجه نحو راحة العملاء، حيث تلتزم ((جي إم جي)) بتقديم تجارب تسوق تعتمد على القيمة في جميع فروعها، تتضمن تخفيضات تصل إلى 50 % على مجموعة واسعة من المنتجات على مدار الشهر. وتثبيت أسعار أكثر من 2.000 صنف غذائي من المنتجات عالية الجودة للشهر بكامله، ما يضمن للعملاء الاستمتاع بأسعار مستقرة وميسورة، خلال هذه الفترة المهمة.

وقال مارك لوران رئيس قسم التجزئة والمنتجات اليومية في ((جي إم جي)): ((رمضان هو وقت للتأمل، والتواصل، والاحتفال. في ((جيان))، نعيش هذا الموسم الخاص بروح ((رمضان الأولى))، حيث نُظهر تقدمنا في تقديم تجربة تسوق كاملة، تلبي جميع احتياجاتكم.

التزامنا بالتكلفة المعقولة، والجودة، والتنوع، يضمن لكم الاستمتاع الكامل بروح رمضان، دون أي تنازل. نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من رحلتكم، ونقدم تجربة تسوق تعكس بشكل حقيقي جوهر هذا الشهر المبارك)).

خلال الشهر المبارك، تعتز مجموعة ((جي إم جي)) بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في رفاهية المجتمع، من خلال تقديم وجبات الإفطار والسحور، فضلاً عن توفير ألعاب للأطفال.

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