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«إيكوس الفرجان دبي» يتوقع 80 % معدل إشغال الفترة المقبلة

3/9/2024 7:18:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتوقع فندق إيكوس الفرجان دبي ارتفاع معدلات الإشغال لتتراوح ما بين 75% - 80% خلال الفترة المقبلة في ظل انتعاش قطاع السياحة بالإمارات وإقامة العديد من الفعاليات العالمية والمميزة، إضافة إلى اعتدل الجو.

وطرح فندق إيكوس الفرجان عدداً من العروض المتميزة على بوفيه الإفطار الرمضاني/ العشاء، والإقامة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وعبر رأفت قوطا، مدير عام فندق إيكوس وكورال دبي عن سعادته بطرح عروض رمضان وأضاف: ((رمضان هو شهر الخير والكرم، ويسرنا استقبال ضيوفنا على مدار الشهر المبارك لتجربة تشكيلة متنوعة من أطيب المأكولات والمشروبات، إضافة إلى عروض الإقامة الرائعة)).

الجدير بالذكر أن بوفيه الإفطار يشمل تشكيلة واسعة من الأطباق والمشروبات الشهية في أجواء رمضانية مفعمة بالسعادة والبهجة.

على صعيد آخر، يقدم الفندق ((بوفيه الإفطار للمؤسسات)) وهو مخصص للشركات لاستضافة الموظفين أو العملاء على إفطار رمضاني استثنائي في أجواء ترحيبية تدفع نحو ترسيخ الشراكات وبناء روابط وعلاقات مهنية قوية.

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