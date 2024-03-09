«إيكوس الفرجان دبي» يتوقع 80 % معدل إشغال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع فندق إيكوس الفرجان دبي ارتفاع معدلات الإشغال لتتراوح ما بين 75% - 80% خلال الفترة المقبلة في ظل انتعاش قطاع السياحة بالإمارات وإقامة العديد من الفعاليات العالمية والمميزة، إضافة إلى اعتدل الجو.
وطرح فندق إيكوس الفرجان عدداً من العروض المتميزة على بوفيه الإفطار الرمضاني/ العشاء، والإقامة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وعبر رأفت قوطا، مدير عام فندق إيكوس وكورال دبي عن سعادته بطرح عروض رمضان وأضاف: ((رمضان هو شهر الخير والكرم، ويسرنا استقبال ضيوفنا على مدار الشهر المبارك لتجربة تشكيلة متنوعة من أطيب المأكولات والمشروبات، إضافة إلى عروض الإقامة الرائعة)).
الجدير بالذكر أن بوفيه الإفطار يشمل تشكيلة واسعة من الأطباق والمشروبات الشهية في أجواء رمضانية مفعمة بالسعادة والبهجة.
على صعيد آخر، يقدم الفندق ((بوفيه الإفطار للمؤسسات)) وهو مخصص للشركات لاستضافة الموظفين أو العملاء على إفطار رمضاني استثنائي في أجواء ترحيبية تدفع نحو ترسيخ الشراكات وبناء روابط وعلاقات مهنية قوية.
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