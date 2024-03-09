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دايسون توفر «اير ستريت» في أسواق الإمارات

3/9/2024 7:18:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة دايسون عن توفر جهاز تمليس الشعر ((اير ستريت)) Dyson AirstraitTM، ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر الإنترنت في دولة الإمارات، بعد إطلاقه في الولايات المتحدة بنهاية العام الماضي، ليقدم تقنية جديدة ومبتكرة للعناية بالشعر، ويعمل هذا الجهاز على تجفيف الشعر وتمليسه باستخدام الهواء فقط، بدون ألواح ساخنة لتجنب تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة، وسيكون متوفراً باللونين الأزرق والنحاسي.

وجرى تصميم هذا الجهاز ليناسب مختلف أنواع الشعر، ويمنح مستخدميه تسريحات طبيعية وشعراً حريرياً ناعماً مع الحفاظ على قوته ومظهره الصحي والحيوي في نفس الوقت. يعمل الجهاز بتدفق الهواء بضغط عالٍ باتجاه الأسفل وإلى داخل الشعر، ليعمل على تجفيف الشعر المُبلل وتمليسه في نفس الوقت.

وحول هذه التقنية قال جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون: ((إن الأداء القوي لجهاز تمليس الشعر ((اير ستريت)) يأتي من فهمنا العميق لكيفية توظيف تدفق الهواء بأفضل شكل ممكن. وإن طرح أول جهاز لتمليس وتجفيف الشعر في نفس الوقت هو ثمرة خبرتنا الطويلة الممتدة لـ 25 عاماً)).

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