دايسون توفر «اير ستريت» في أسواق الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة دايسون عن توفر جهاز تمليس الشعر ((اير ستريت)) Dyson AirstraitTM، ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر الإنترنت في دولة الإمارات، بعد إطلاقه في الولايات المتحدة بنهاية العام الماضي، ليقدم تقنية جديدة ومبتكرة للعناية بالشعر، ويعمل هذا الجهاز على تجفيف الشعر وتمليسه باستخدام الهواء فقط، بدون ألواح ساخنة لتجنب تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة، وسيكون متوفراً باللونين الأزرق والنحاسي.
وجرى تصميم هذا الجهاز ليناسب مختلف أنواع الشعر، ويمنح مستخدميه تسريحات طبيعية وشعراً حريرياً ناعماً مع الحفاظ على قوته ومظهره الصحي والحيوي في نفس الوقت. يعمل الجهاز بتدفق الهواء بضغط عالٍ باتجاه الأسفل وإلى داخل الشعر، ليعمل على تجفيف الشعر المُبلل وتمليسه في نفس الوقت.
وحول هذه التقنية قال جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون: ((إن الأداء القوي لجهاز تمليس الشعر ((اير ستريت)) يأتي من فهمنا العميق لكيفية توظيف تدفق الهواء بأفضل شكل ممكن. وإن طرح أول جهاز لتمليس وتجفيف الشعر في نفس الوقت هو ثمرة خبرتنا الطويلة الممتدة لـ 25 عاماً)).
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