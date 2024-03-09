«بوينغ» تنفي إزالة جزء رئيس من 737 ماكس 9

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شركة بوينغ، أنها تعتقد أن المستندات المطلوبة لتفسير السبب في إزالة جزء رئيس أثناء تصنيع طائرة من طراز 737 ماكس 9، لا وجود لها على الإطلاق، وذلك وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة رويتز.
وكانت الطائرة قد واجهت حالة طوارئ خلال تحليقها في يناير. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل الشهر الماضي، إن قابس الباب الذي انفصل عن الطائرة التابعة لشركة طيران ألاسكا في منتصف الرحلة يوم 5 يناير الماضي كان يفتقد لأربعة براغ (مسامير) رئيسة.
وقال زياد أوجاكلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ لماريا كانتويل، عضو بمجلس الشيوخ في الرسالة: ((لقد بحثنا على نطاق واسع ولم نعثر على أي وثائق من هذا القبيل)).
وانتقدت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، ما وصفته بعدم تعاون بوينغ وتقاعسها في الكشف عن بعض الوثائق، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بفتح وإغلاق قابس الباب، بالإضافة إلى أسماء 25 شخصاً يعملون في تصنيع هذا الجزء من الطائرة (قابس الباب) في منشأة في بوينج في رينتون بواشنطن.
وقالت في جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ: ((من السخف ألا نحصل على ما طلبناه بعد مرور شهرين)).
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