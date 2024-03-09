«بوينغ» تنفي إزالة جزء رئيس من 737 ماكس 9

أكدت شركة بوينغ، أنها تعتقد أن المستندات المطلوبة لتفسير السبب في إزالة جزء رئيس أثناء تصنيع طائرة من طراز 737 ماكس 9، لا وجود لها على الإطلاق، وذلك وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة رويتز.

وكانت الطائرة قد واجهت حالة طوارئ خلال تحليقها في يناير. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل الشهر الماضي، إن قابس الباب الذي انفصل عن الطائرة التابعة لشركة طيران ألاسكا في منتصف الرحلة يوم 5 يناير الماضي كان يفتقد لأربعة براغ (مسامير) رئيسة.

وقال زياد أوجاكلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ لماريا كانتويل، عضو بمجلس الشيوخ في الرسالة: ((لقد بحثنا على نطاق واسع ولم نعثر على أي وثائق من هذا القبيل)).

وانتقدت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، ما وصفته بعدم تعاون بوينغ وتقاعسها في الكشف عن بعض الوثائق، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بفتح وإغلاق قابس الباب، بالإضافة إلى أسماء 25 شخصاً يعملون في تصنيع هذا الجزء من الطائرة (قابس الباب) في منشأة في بوينج في رينتون بواشنطن.

وقالت في جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ: ((من السخف ألا نحصل على ما طلبناه بعد مرور شهرين)).

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