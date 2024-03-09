Sunday, 10 March 2024 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بوابة الشرق مول» يعلن برنامجه الرمضاني

3/9/2024 7:18:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف بوابة الشرق مول عن برنامج الفعاليات التي يستعد لتقديمها خلال شهر رمضان؛ حيث يمكن للمتسوقين وأطفالهم الاشتراك في الفعاليات المميزة في ((القرية الرمضانية)) المقامة في بوابة الشرق مول، وذلك ابتداءً من أول أيام رمضان إلى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتضمّ القرية الرمضانيّة منطقة للأطفال، وركناً خاصاً بالرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ركن نقش الحنة، وستتاح للزوار فرصة الانضمام إلى فقرة الفوازير على أنغام العود والقانون، والاستمتاع بالعديد من الألعاب الممتعة، وكسب الجوائز والهدايا.

كما أعلن بوابة الشرق مول عن فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول تيتانيم 2024، في حملة ((تسوّق واربح))، حيث يمكن للمتسوقين الاشتراك بالسحب عند التسوّق من أي من متاجر بوابة الشرق مول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107956466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث