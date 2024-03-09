«بوابة الشرق مول» يعلن برنامجه الرمضاني

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف بوابة الشرق مول عن برنامج الفعاليات التي يستعد لتقديمها خلال شهر رمضان؛ حيث يمكن للمتسوقين وأطفالهم الاشتراك في الفعاليات المميزة في ((القرية الرمضانية)) المقامة في بوابة الشرق مول، وذلك ابتداءً من أول أيام رمضان إلى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وتضمّ القرية الرمضانيّة منطقة للأطفال، وركناً خاصاً بالرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ركن نقش الحنة، وستتاح للزوار فرصة الانضمام إلى فقرة الفوازير على أنغام العود والقانون، والاستمتاع بالعديد من الألعاب الممتعة، وكسب الجوائز والهدايا.
كما أعلن بوابة الشرق مول عن فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول تيتانيم 2024، في حملة ((تسوّق واربح))، حيث يمكن للمتسوقين الاشتراك بالسحب عند التسوّق من أي من متاجر بوابة الشرق مول.
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