«بوابة الشرق مول» يعلن برنامجه الرمضاني

كشف بوابة الشرق مول عن برنامج الفعاليات التي يستعد لتقديمها خلال شهر رمضان؛ حيث يمكن للمتسوقين وأطفالهم الاشتراك في الفعاليات المميزة في ((القرية الرمضانية)) المقامة في بوابة الشرق مول، وذلك ابتداءً من أول أيام رمضان إلى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتضمّ القرية الرمضانيّة منطقة للأطفال، وركناً خاصاً بالرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ركن نقش الحنة، وستتاح للزوار فرصة الانضمام إلى فقرة الفوازير على أنغام العود والقانون، والاستمتاع بالعديد من الألعاب الممتعة، وكسب الجوائز والهدايا.

كما أعلن بوابة الشرق مول عن فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول تيتانيم 2024، في حملة ((تسوّق واربح))، حيث يمكن للمتسوقين الاشتراك بالسحب عند التسوّق من أي من متاجر بوابة الشرق مول.

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