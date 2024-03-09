5000 منتج بأسعار خاصة من مجموعة «لولو» طوال شهر رمضان

أعلنت مجموعة ((لولو))، وهي السلسلة التجارية في الإمارات، عن مبادراتها الشاملة لشهر رمضان لعام 2024، بهدف ضمان ثبات الأسعار، وتقديم عروض مغرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، من حيث ثبات الأسعار وتوفر المنتجات،

ومن خلال مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم ومشاكل الشحن أنشأت مجموعة ((لولو)) مراكز توريد في جميع أنحاء العالم، لضمان توفير مستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان. يتم التركيز بشكل رئيسي على منع ارتفاع الأسعار، من خلال توجيه تعليمات للموردين والبائعين بعدم زيادة الأسعار، خلال شهر رمضان، لضمان توفر السلع بأسعار معقولة لجميع المتسوقين.

تصل الخصومات إلى 60 % على مجموعة من المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة الأساسية، خلال شهر رمضان في جميع متاجر ((لولو)) في الإمارات العربية المتحدة. ستتوفر عروض ترويجية أسبوعية منتظمة عبر جميع الفئات، بما في ذلك منتجات الأطعمة وغير الأطعمة، وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و نشرات الترويج الخاصة. سيتم تقديم أكثر من 5,000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان، وتشمل الفئات الطعام، والبقالة، وأدوات العشاء، والمنتجات الطازجة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات نمط الحياة، والمفروشات.

لتعزيز التوفر المالي تقدم مجموعة ((لولو)) سلتين بحجمين مختلفين من ((سلات رمضان)) بسعرين، قدرهما 85 درهماً، و120 درهماً على التوالي. تتضمن هذه الحزم منتجات مثل الأرز، والسكر، وحليب البودرة، والطعام الفوري، والجيلي، ومزيج الكاسترد، وعصائر الفواكه، والمعكرونة، والحبوب، والزيت، وغيرها من البقالة الأساسية، مما يوفر الراحة والقيمة.

بالإضافة إلى الخصومات والعروض تتضمن حملة رمضان ((لولو)) حملة تبرع بعنوان ((المشاركة هي الرعاية))، وهي الآن في عامها الثاني عشر. بالتعاون مع العلامات التجارية الرائدة، وبالتعاون مع دبي العطاء، ستتبرع ((لولو)) بدرهم واحد لكل منتج يتم بيعه خلال شهر رمضان في جميع متاجر ((لولو)). ((لولو)) أيضاً في شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع حزم رمضان وصناديق إفطار على الأشخاص المحتاجين.

هدايا خيرية

تقدم مجموعة ((لولو)) بطاقات هدايا التسوق خصيصاً لأغراض الخير، متوفرة بفئات 25 درهماً و50 درهماً. يمكن شراء هذه البطاقات وتقديمها كهدايا للفئات المستحقة في المجتمع، مما يتيح للأفراد المساهمة في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان.

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