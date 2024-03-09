إقبال كبير على مراكز التسوق استعداداً لرمضان

تشهد مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية وأسواق التجزئة في الإمارات إقبالاً واسعاً من المتسوقين قبل حلول شهر رمضان.

واستقبلت مراكز التسوق الكبرى آلاف المتسوقين خلال الأيام الماضية ، حيث أطلقت عروضها الخاصة بشهر رمضان ، مع إطلاق خصومات متنوعة بلغت 60% على السلع والمنتجات الغذائية . وتوقع عدد من الخبراء زيادة مستويات الإنفاق بنسبة تصل 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

زيادة الطلبات

وقالت سعاد عبد الله الخوري مدير عام في تعاونية الصناعات الإماراتية : نحن على مشارف استقبال شهر رمضان الفضيل ، ولاحظنا زيادة الطلبات على المنتجات الرمضانية بشكل عام وعلى العصائر والمياه بشكل خاص ، حيث يقوم العملاء بشراء كميات كبيرة جداً من العصائر بمختلف أنواعها ، وكذلك من المياه بمختلف أحجامها ، حيث يتم بيعها بأسعار تنافسية ، مشيرة إلى أن وجود العروض يشجع العميل على شراء كمية أكبر .

وأضافت أنه تم تلقي العديد من طلبات الجمعيات الخيرية على جميع المنتجات الرمضانية وخاصة التمور والأرز والزيوت ، مشيرة إلى تضاعف الطلبات مقارنة بالأيام العادية . وأكدت مدير عام في تعاونية الصناعات الإماراتية أنه تم عمل سلال رمضانية تشمل المنتجات الأساسية التي ساهمت في جذب العديد من العملاء.

عروض وتخفيضات

أكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو ، وجود إقبال كبير من المتسوقين لشراء احتياجات شهر رمضان .

وأوضح أنه يتم تقديم تخفيضات تصل إلى 60% بمناسبة شهر رمضان ، مشيراً إلى العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات بمناسبة رمضان وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً قبيل حلول الشهر الفضيل، وسط توقعات باستمرار النشاط الملحوظ خلال الأيام القادمة وطوال شهر رمضان الذي يشهد نشاطاً وزخماً ، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية مقارنة بالأيام العادية.

وأشار إلى وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان مع قطاع الأغذية والمشروبات ، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

وأكد نبيل اسكوتي ، المدير العام لمركز ديرفيلدز مول، أن المركز يستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين الذين يستعدون لشهر رمضان. وأشار إلى وجود توقعات بزيادة المبيعات وارتفاع مستويات الإنفاق بنسبة 26% خلال شهر رمضان 2024 مقارنة مع العام الماضي .

وأوضح أن إدارة المركز تستعد لتقديم مجموعة مميزة من الفعاليات خلال شهر رمضان، بهدف جذب العديد من الزوار، وتتضمن فعاليات للأطفال والعديد من الفعاليات التقليدية والرمضانية. وقال السكوتي: يستضيف ديرفيلدز مول الشخصيات المشهورة من المسلسل الكرتوني فريج يومي 30 مارس و6 أبريل لإضافة لمسة من الفرح والسعادة لزوار المول.

ونحن مستعدون لاستقبال العديد من الزوار خلال شهر رمضان وعيد الفطر ، حيث يستضيف المركز مسرحية مسلسل فريج المفضلة لزوار المول خلال أيام العيد . وتابع : متحمسون لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب والعروض والخصومات الكبرى تلبي احتياجات العائلات والأفراد من جميع الأعمار.

وأضاف السكوتي أن ديرفيلدز مول يقدم فرصة مثيرة للمتسوقين للمشاركة في السحب على فوز بسيارة جي أم سي أكاديا عند الإنفاق بقيمة 200 درهم في أي من محلات المول. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار أن يضاعفوا فرصهم في الفوز عن طريق تناول الطعام في مطاعم المول التي تقدم عروض إفطار وسحور مميزة.

أسواق التجزئة

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن المراكز التجارية وأسواق التجزئة بشكل عام تشهد حالة من النشاط وزيادة المبيعات ، حيث يحرص الناس على شراء لوازم رمضان قبل بداية الشهر الفضيل، وأوضح أن شهر رمضان تعتبر ذروة نشاط جميع قطاعات التجزئة ، مشيراً إلى أن توافد المتسوقين على المراكز التجارية والمولات لاغتنام فرص العروض الرمضانية وشراء احتياجات الشهر كله مرة واحدة ثم التفرغ للعبادة .

وقال : تلعب الخصومات والعروض الترويجية دوراً مهماً في تشجيع إنفاق الزبائن لاقتناص العروض والصفقات خلال شهر رمضان، وأضاف أنه في بداية شهر رمضان تنشط حركة شراء المواد الغذائية مع التجمعات الرمضانية والعزومات ، مشيراً إلى انتشار مشروعات إطعام الصائم والخيام الرمضانية في الفنادق وغيرها ، وكل ذلك يساهم في نشاط واضح على حركة البيع.

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