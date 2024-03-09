«تاكسي دبي» تخطط لصفقات استحواذ قبل نهاية العام

أكدت شركة ((تاكسي دبي)) أنها تخطط لتوسيع نشاطها خلال العام الجاري عبر محورين؛ زيادة أعمالها التشغيلية بشكل أساسي، بموازاة العمل على صفقات استحواذ على شركات.

وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي، إن الشركة تنظر في خطة لإتمام عمليات استحواذ واندماج في المستقبل القريب، حيث ((ندرس حالياً بعض الفرص المطروحة، والتي نأمل أن تتم هذا العام))، دون الإفصاح عن أسماء الشركات المستهدف الاستحواذ عليها، والأسواق الموجودة فيها، وعما إذا كانت منافسة أو مكملة لنشاط الشركة.

وأوضح الفلاسي، أن ((تاكسي دبي)) تتطلع لتصبح جميع سيارات الأجرة التابعة لها مركبات صديقة للبيئة في 2024، موضحاً أن %75 من سيارات ((تاكسي دبي)) اليوم ((هجينة))، معلناً أن الشركة تهدف للوصول بهذه النسبة إلى %100 بحلول نهاية العام الجاري، فضلاً عن الاستمرار بزيادة السيارات الكهربائية ضمن الأسطول، كجزء من خطة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحويل كافة سيارات الأجرة في المدينة إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول العام 2027. ونوه الفلاسي، بأن ((تاكسي دبي)) رفعت حصتها السوقية منذ الإدراج في البورصة من %44 إلى %46، كخطة أولى ضمن خطتها لتوسيع أعمالها بشكل أكبر حتى العام 2030.

وتتوقع ((تاكسي دبي))، توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، خلال أبريل المقبل عن الربع الرابع من 2023. واعتباراً من العام المالي 2024، تعتزم الشركة توزيع ما لا يقل عن %85 من صافي أرباحها السنوية على دفعتين.

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