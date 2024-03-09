«دبي للإعلام» تحصد 3 جوائز ضمن حفل تكريم 50 شخصية قيادية في المنطقة

شهدت دبي حفل الدورة السابعة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية، تحت شعار ((الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط))، وكرمت خلاله 50 شخصية قيادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية وحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بفندق أتلانتس نخلة دبي، الأربعاء الماضي، وحظي حفل هذا العام برعاية مؤسسية من جهات إماراتية عدة، في صدارتها مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ودائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة، وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى الإماراتية والعربية، مع استضافة وفود قادة أعمال ومستثمرين من هولندا وفرنسا والجزائر وكندا، وخاصة مع تحول الحفل لمنصة إماراتية عربية وعالمية، للاحتفاء بقادة الأعمال، والتعريف بمنجزاتهم، وخلق قنوات تواصل بين بعضهم البعض.

وتضمنت جوائز المجلة تكريم 3 قوائم، وفقاً لعدد 15 معياراً رئيساً و45 فرعياً، مع إجراء العديد من الاستبيانات والمسوحات الاستقصائية، عبر قنوات التعاون مع العديد من المؤسسات البارزة في ترشيح أبرز قيادات الأعمال، وافتتح محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي والإعلامي العربي، رئيس ومؤسس مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، ومنتدى المستقبل للاستثمارات العربية ((FF2020AI))، الحفل بكلمة أكد فيها أن انطلاق حفل هذا العام تحت شعار (الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط )، يتأتى ضمن فلسفة ورؤية ومنجزات دولة الإمارات، في ظل فلسفة ورؤية قيادتها الرشيدة، بخلق البيئة المواتية لمسارات الإلهام في ممارسات الأعمال، حتى باتت دولة الإمارات، بفضل تلك البيئة الخلاقة، بوتقة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.

ترشيحات وقوائم

وقد شهد الحفل، تكريم القائمة الأولى لأفضل قادة الأعمال والشخصيات الاستثنائية الملهمة، حيث تم تكريم كل من الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بمنحه ((الوسام الماسي)) (الشخصية العربية الملهمة للأجيال المقبلة في قطاع الاستثمارات البيئية لعام 2023 )، كما منحت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مؤسسة الليوان للثقافة والفنون بإمارة أبوظبي ((الوسام الماسي)) (للمرأة العربية الملهمة في مجال الثقافة والفنون وتوثيق التراث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، حيث تسلم الوسام بالنيابة عنها الشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان.

وحصدت مؤسسة دبي للإعلام 3 جوائز، ضمن جوائز المجلة، لأفضل القيادات الإعلامية إلهاماً في الشرق الأوسط، حيث تم تكريم كل من سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تم منحها وسام (أفضل إنجاز للمرأة في إدارة مؤسسات الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ومنح ((مؤسسة دبي للإعلام)) ((جائزة)) (أفضل كيان إعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطويراً للمحتوى المرئي لعام 2023)، ومنح تلفزيون دبي ((درع)) (القناة الفضائية الأكثر إبداعاً في الرسالة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

دعم أصحاب الهمم

كما منحت الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم ((الوسام الماسي))، (المرأة العربية الملهمة في دعم أصحاب الهمم ومبادرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، كما حصدت الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي جائزة ((الوسام الماسي)) لـ (أفضل بصمة للمرأة في الارتقاء بقطاع طب النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ونال الشيخ علي المعلا رئيس ومؤسس شركة آردِكو، جائزة ((وسام)) (الشخصية الملهمة في تطوير مفاهيم الفن التشكيلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)، ومنحت شركة آردِكو ((لقب)) (المجموعة الأكثر إبداعاً في استثمارات صناعة الديكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات، منحت لجنة الجوائز بمجلة استثمارات الإماراتية، المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات &e ((وسام)) (الشخصية الملهمة في استشراف مستقبل قطاع الاتصالات العالمي لعام 2023)، بينما حصل الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي مجموعة &e على ((وسام)) (الشخصية الملهمة في دعم قنوات الاتصال المؤسسي 2023، في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023).

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