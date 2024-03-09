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تدفق المليونيرات لتأسيس مكاتبهم الخاصة في الإمارات

3/9/2024 7:18:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع تقرير حديث لـ ((كيه بي إم جي)) و((أجريوس))، زيادة أموال ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية في الإمارات بنسبة %46 بحلول العام 2026. وتشير التقديرات، إلى أن الثروة المالية الإجمالية لدولة الإمارات ستستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ %6.7.

وقال التقرير، إنه مع صعود الإمارات في مجال إنشاء مكاتب عائلية جديدة، أدركت العائلات الثرية من جميع أنحاء العالم، جاذبية الدولة كوجهة لمكاتبها، بفضل مزيجها من المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي وقطاع الخدمات المالية القوي، وأسلوب الحياة عالي الجودة، ووسائل الراحة.

وقال ((سيتي جروب)): ((تدفق الآلاف من أصحاب الملايين إلى الإمارات في السنوات الأخيرة، التي تحولت فيها دبي وأبوظبي إلى مراكز للمكاتب العائلية. ويمتلك أكثر من ثلث هذه الشركات أصولاً تحت الإدارة بقيمة مليار دولار أو أكثر.

وأرسلت ((سيتي جروب))، كبار المصرفيين الاستثماريين لديها لقضاء مزيد من الوقت مع المكاتب العائلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تتطلع الصناديق إلى استثمار ثرواتها في مجالات مثل العقارات والأسهم الخاصة.

واستطلع تقرير ((كيه بي إم جي)) و((أجريوس))، آراء الرؤساء التنفيذيين لمكاتب العائلات والمديرين الإداريين والموظفين لتحليل تخطيط التعاقب والحراك الاجتماعي وهياكل الإدارة. ووجد أنه لدى نحو نصف المكاتب العائلية في الإمارات خطة للتعاقب ونهج منظم للتوظيف.

وتتمتع الشركات العائلية في الإمارات، بقدرة تنافسية عالية، مدعومة بالمبادرات الحكومية لدعمها حيث تدرك دورها في تسريع نمو الاقتصاد الوطني.

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