الاتحاد الألماني ينفي أي اتصال مع كلوب لتدريب المانشافت

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم، السبت، حصول أي اتصال بمواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والذي أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن "أنفيلد" نهاية الموسم الحالي، بشأن توليه مهمة الإشراف على المنتخب الوطني الأول.

وقال المدير العام للاتحاد الألماني أندرياس ريتيش لمجلة "فوكوس"، إن الأخير يحاول احترام رغبة كلوب الذي "يريد أن يأخذ فترة راحة، ولهذا السبب لا يطرح هذا السؤال".

وأعلن كلوب (56 عاماً) بشكل مفاجئ في يناير الماضي أنه سيترك ليفربول في نهاية الموسم، علماً أنه يشرف على تدريب الريدز منذ عام 2015.

ومع انتهاء عقد المدرب الحالي لـ"المانشافت" يوليان ناغلسمان الذي حلّ بدلاً من هانزي فليك، أول مدرب ألماني يقال من منصبه في تاريخ الاتحاد المحلي، بعد نهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل، يبحث الاتحاد عن بديل طويل الأمد، مع اسم كلوب على رأس القائمة.

فاز المنتخب الألماني بثلاث مباريات فقط من أصل 11 مباراة في عام 2023، وواحدة فقط من أربع مباريات منذ تولي ناغلسمان تدريب المنتخب في سبتمبر.

وقال ريتيش إن الاتحاد الألماني يدعم المنتخب بقيادة ناغلسمان لتقديم أداء قوي في الصيف ويأمل في أن يبقى في منصبه بعد بطولة ناجحة.

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