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مقتل 13 فلسطينياً بينهم أطفال في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

3/9/2024 7:18:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قٌتل 13 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية،
إن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على منزل في المخيم، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل 13 فلسطينياً وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك وسط أنباء باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين (حماس) وإسرائيل، الأحد، في القاهرة وسط إرهاصات بقرب عقد اتفاق صفقة تبادل أسرى.

ولقي إجمالي 82 فلسطينياً حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للقتال، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت. وأصيب 122 شخصاً آخر.

ويرفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ نشوب الحرب إلى 30960 وعدد الجرحى إلى 72524.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حماس هجوماً عسكرياً على البلدات الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

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