رئيس رواندا يحصل على تأييد الحزب الحاكم للترشح لولاية أخرى

حصل الرئيس الرواندي بول كاغامي، السبت، على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو المقبل، ما قد يمدد حكمه في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى ثلاثة عقود‭ ‬تقريباً.

ويتولى كاغامي منصب الرئيس منذ عام 2000، لكنه يسيطر فعلياً على البلاد منذ أن زحفت قوات تابعة له إلى كيغالي في عام 1994 لإنهاء إبادة جماعية.

وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيغالي، حصل كاغامي على تأييد 99.1 بالمئة من الأصوات.

وقال كاغامي بعد أن حصل على تأييد الحزب: "أوافق على تحمل العبء الذي عهدتم به إلي". وسيختار الناخبون رئيسهم المقبل لفترة تستمر خمس سنوات في 15 يوليو المقبل.

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