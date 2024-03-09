رئيس رواندا يحصل على تأييد الحزب الحاكم للترشح لولاية أخرى

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل الرئيس الرواندي بول كاغامي، السبت، على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو المقبل، ما قد يمدد حكمه في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى ثلاثة عقود تقريباً.
ويتولى كاغامي منصب الرئيس منذ عام 2000، لكنه يسيطر فعلياً على البلاد منذ أن زحفت قوات تابعة له إلى كيغالي في عام 1994 لإنهاء إبادة جماعية.
وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيغالي، حصل كاغامي على تأييد 99.1 بالمئة من الأصوات.
وقال كاغامي بعد أن حصل على تأييد الحزب: "أوافق على تحمل العبء الذي عهدتم به إلي". وسيختار الناخبون رئيسهم المقبل لفترة تستمر خمس سنوات في 15 يوليو المقبل.
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