الدوري الإسباني.. جيرونا يستعيد المركز الثاني بفوزه على أوساسونا

أنعش جيرونا مسيرته المهتزة بفوز مقنع 2-صفر على أوساسونا بفضل هدفي بورتو وسافينيو ليستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

واستعاد جيرونا المركز الثاني برصيد 62 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث وأربع عن ريال مدريد المتصدر الذي يستضيف سيلتا فيجو المهدد بالهبوط، الأحد.

وهيمن جيرونا على المباراة مبكراً بفضل هدف للمهاجم بورتو بعد تمريرة من المهاجم الأوكراني فيكتور تسيانكوف في الشوط الأول.

وبدا أن جيرونا في طريقه إلى نهاية متوترة بعدما أهدر العديد من الفرص الذهبية قبل أن يحسم البرازيلي سافينيو الفوز في الدقيقة 84 إثر تمريرة من أليش جارسيا.

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