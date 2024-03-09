الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

أكد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الحاجة الملحة إلى تنفيذ قانون الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد.

وذكر باتيلي عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "التقيت اليوم أعضاء المجلس الأعلى للدولة، السادة عادل كرموس ووحيد برشان وصلاح ميتو ونزار كعوان، ممثلين عن كتلة التوافق الوطني. ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".

وأضاف باتيلي: "وقد شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".

وكان باتيلي قد شدد، خلال اتصال هاتفي مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة بذل جهود سريعة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 كما كان مقرراً سابقاً، بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية حول قوانين الانتخابات.

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