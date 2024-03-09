خلال مقابلة تلفزيونية.. بايدن يضع خطاً أحمر في غزة ثم يمحوه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة (إم.إس.إن.بي.سي)، السبت، إن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون "خطاً أحمر" بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك قائلاً إنه لا يوجد خط أحمر و"لن أتخلى عن إسرائيل قط".

وفي حديث متناقض إلى حد ما خلال المقابلة، قال بايدن: "لا يمكنهم أن يقتلوا 30 ألف فلسطيني إضافي نتيجة لملاحقة" مقاتلي حماس.

وحث بايدن ومساعدوه نتنياهو بعبارات قوية على عدم شن هجوم كبير في رفح قبل أن تضع إسرائيل خطة لإجلاء جماعي للمدنيين من آخر منطقة في غزة لم تجتحها بعد القوات البرية. ويحتمي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة رفح.

وفي المقابلة نفسها، قال الرئيس الأميركي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة.

واعتبر بايدن

أن "من حق (نتانياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذراً بشأن الأرواح البريئة التي تُفقد بسبب الإجراءات المتخذة"، مضيفاً: "في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".

وقال بايدن: "هناك وسائل أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها حماس"، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر

في جنوب إسرائيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز