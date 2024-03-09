أبو هولي يبحث مع ممثل استراليا أوضاع اللاجئين ودعم ميزانية الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، استراليا إلى استئناف تمويلها المخصص لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "لأونروا" الذي اعلنت عن تجميده.

وأكد أبو هولي خلال لقائه، اليوم السبت، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رسل، أن استراليا تعد من الداعمين على المدى الطويل لـ"لأونروا"، وهي شريك ومانح أساسي لها على مدى أكثر من ستة عقود، وغياب تمويلها سيؤثر وبشكل مباشر على استقرار ميزانيتها وخدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وأشار إلى أن انسياق 17 دولة مانحة وراء المزاعم الاسرائيلية دون اثباتات أو ادلة هو بمثابة عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين.

وبحث الاجتماع احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وسبل دعم الاونروا والآثار المترتبة على قرار بعض الدول المانحة تجميد تمويلها المخصص للأونروا

وأوضح أبو هولي أن الاونروا الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات والمساعدات الاغاثية للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يوجد بديل عنها، خاصة أنها تتمتع بتفويض عملها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع دولي.

وأكد رفض منظمة التحرير أن تتحمل فيها المنظمات الدولية تقديم الخدمات بدلاً عن الاونروا، أو انشاء أي جسم مواز أو آلية دولية بديلة عنها، أو تغيير مكانتها لأنها صاحبة الولاية الحصرية على اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار تأسيسها وستواصل عملها في الأقاليم الخمسة الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194.

وشدد على أهمية عقد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا لبحث التحديات التي تواجه عملها في ظل التحديات التي تواجهها جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لتصفيتها وتجميد معظم الدول المانحة الرئيسية تمويلها الإضافي وتضاعف الأعباء عليها في ظل حرب الإبادة والتجويع التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية للمخيمات في قطاع غزة.

كما وضع أبو هولي، ممثل استراليا بصورة الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والمتواصلة منذ خمسة شهور، إضافة إلى خطر المجاعة الذي يتهدد ما يقارب 600 الف لاجئ في شمال القطاع، والهجمة الوحشية والممنهجة على مخيمات الضفة الغربية والقدس

واكد أهمية ادخال المساعدات الى قطاع غزة وانقاذ ارواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح خاصة في شمال قطاع غزة الذي

فرض عليهم الاحتلال الاسرائيلي النزوح ويقيمون في مراكز الايواء.

بدوره، أوضح ادوارد رسل، أن تعليق بلاده تمويلها للأونروا مؤقت، مؤكداً دور الاونروا الحيوي في المنطقة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا

ولبنان الأردن ولما تشكله من عامل استقرار .

وأشار الى أن التواصل مع الاونروا ومفوضها العام لم ينقطع.