الشرطة الإسرائيلية تعتقل 10 متظاهرين في تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 10 متظاهرين في تل أبيب
التاريخ
3/9/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب، للمطالبة بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
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