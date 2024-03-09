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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 10 متظاهرين في تل أبيب

3/9/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب، للمطالبة بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

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