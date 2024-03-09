سموتريتش ينعى ابن خاله الذي قتل بمعارك غزة
التاريخ
3/9/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزير مالية الاحتلال سموتريتش ابن خاله عميشار بن دودي الذي قتل، السبت، في معارك قطاع غزة.
وأضاف سموتريتش عن مقتل ابن خاله "كبرنا معا والخسارة لا توصف".
MENAFN09032024000208011052ID1107956437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.