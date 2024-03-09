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سموتريتش ينعى ابن خاله الذي قتل بمعارك غزة

3/9/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزير مالية الاحتلال سموتريتش ابن خاله عميشار بن دودي الذي قتل، السبت، في معارك قطاع غزة.
وأضاف سموتريتش عن مقتل ابن خاله "كبرنا معا والخسارة لا توصف".

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