5 شهداء بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

5 شهداء بغارة إسرائيلية جنوب لبنان
التاريخ
3/9/2024 7:07:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
استشهد 5 اشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا بجنوب لبنان.
وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن غارة على منزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهب ضحيتها عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.
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