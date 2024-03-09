تعرف على حالة الطقس في أول ايام رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- يطرأ يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق و دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
فيما بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك حيث يترقب العالم الإسلامي قدوم شهر الصيام، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين القادم .
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