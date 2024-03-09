Sunday, 10 March 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على حالة الطقس في أول ايام رمضان

3/9/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- يطرأ يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق و دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

فيما بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك حيث يترقب العالم الإسلامي قدوم شهر الصيام، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين القادم .

MENAFN09032024000208011052ID1107956337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث