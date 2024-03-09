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إنتر ميلان يواجه بولونيا لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي

3/9/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على بولونيا في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ريناتو دال آرا" ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.
ويدخل إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي المباراة بحثًا عن الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لضمان استمرار التفوق بفارق في مقدمة الجدول.
بينما يسعى بولونيا لمواصلة عروضه القوية في الدوري الإيطالي بعدما اقتحم المربع الذهبي منذ عدة أسابيع ما جعله الحصان الأسود في البطولة بعدما تفوق على عدة أندية كبيرة في الكالتشيو.
ويتواجد نادي انتر ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 69 هدفًا وتلقي 13.

ملاعب

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