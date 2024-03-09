إنتر ميلان يواجه بولونيا لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على بولونيا في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ريناتو دال آرا" ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.
ويدخل إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي المباراة بحثًا عن الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لضمان استمرار التفوق بفارق في مقدمة الجدول.
بينما يسعى بولونيا لمواصلة عروضه القوية في الدوري الإيطالي بعدما اقتحم المربع الذهبي منذ عدة أسابيع ما جعله الحصان الأسود في البطولة بعدما تفوق على عدة أندية كبيرة في الكالتشيو.
ويتواجد نادي انتر ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 69 هدفًا وتلقي 13.
ملاعب
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