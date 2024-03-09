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حنان نصار تتأهل إلى دور الـ 16 من تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى أولمبياد باريس

3/9/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، الجمعة، إلى دور الـ 16 في تصفية الملاكمة العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وتأهلت حنان نصار إلى دور الـ 16 لفئة وزن تحت 50 كغم على حساب اللاعبة الصربية، نينا رادوفانوفيتش، لعدم صعود الأخيرة إلى الحلبة.
وستلتقي حنان نصار في دور الـ 16 يوم بعد الأحد مع الفائزة من نزال الأوكرانية تيتيانا كوب والبلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا.
وتستكمل المشاركة الأردنية في التصفية العالمية الأولى يوم غد السبت حيث سيلتقي اللاعب عدي الهنداوي مع اللاعب الإسباني ايمانويل رييس في دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 92 كغم.
وسيلتقي في اليوم ذاته اللاعب عبادة الكسبة مع الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم.
فيما سيلتقي يوم الأحد اللاعب زياد عشيش مع اللاعب الكوبي خورخي كويلار في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم وفي الدور ذاته وضمن منافسات وزن تحت 51 كغم سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع اللاعب الأمريكي روسكو هيل.

ملاعب

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