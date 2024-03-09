حنان نصار تتأهل إلى دور الـ 16 من تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، الجمعة، إلى دور الـ 16 في تصفية الملاكمة العالمية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وتأهلت حنان نصار إلى دور الـ 16 لفئة وزن تحت 50 كغم على حساب اللاعبة الصربية، نينا رادوفانوفيتش، لعدم صعود الأخيرة إلى الحلبة.
وستلتقي حنان نصار في دور الـ 16 يوم بعد الأحد مع الفائزة من نزال الأوكرانية تيتيانا كوب والبلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا.
وتستكمل المشاركة الأردنية في التصفية العالمية الأولى يوم غد السبت حيث سيلتقي اللاعب عدي الهنداوي مع اللاعب الإسباني ايمانويل رييس في دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 92 كغم.
وسيلتقي في اليوم ذاته اللاعب عبادة الكسبة مع الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم.
فيما سيلتقي يوم الأحد اللاعب زياد عشيش مع اللاعب الكوبي خورخي كويلار في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم وفي الدور ذاته وضمن منافسات وزن تحت 51 كغم سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع اللاعب الأمريكي روسكو هيل.
ملاعب
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