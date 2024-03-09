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بايرن ميونخ يستضيف ماينز بالدوري الألماني

3/9/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا بايرن ميونخ ضد ماينز في الخامسة والنصف اليوم، السبت، على ملعب "أليانز آرينا" ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم الحالي 2023-24.
يدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بحثًا عن الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث لتعويض النقاط التي أهدرها في الدوري الألماني خلال الفترة الماضية، وكان آخرها المباراة الماضية أمام فرايبورج التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 65 هدفًا وتلقي 28.


بينما يحتل فريق ماينز المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 10 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 38.


ويعاني ماينز خلال الموسم الحالي وبات قريبًا من الهبوط الى الدرجة الأدنى ما يجعل لاعبوه يسعون الى تقديم أداء متميز في محاولة بائسة للخروج من دوامة المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري وإنقاذ نفسه في الأسابيع القادمة.

ملاعب

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